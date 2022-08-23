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美訪台議員主張維持現狀：美台保持密切關係 阻中干涉

編譯季晶晶／綜合外電
美參議員馬基（右三）日前與眾議員貝耶（右一）等人訪問台灣。(路透)
美參議員馬基（右三）日前與眾議員貝耶（右一）等人訪問台灣。(路透)

最近剛訪問台灣的兩位美國國會議員，民主黨籍維吉尼亞州眾議員貝耶（Don Beyer）以及同黨籍麻州參議員馬基（Ed markey）表示，美國必須與台灣保持密切關係，阻止中國大陸強力干涉台灣，而這一切可以在不改變美中關係現狀的情況下進行。

貝耶是本月稍早訪台的五位美國國會議員之一，他說，他和代表團其他成員確認支持美國長久以來的「一個中國」政策。

貝耶接受彭博電視《Balance of Power with David Westin》節目訪問時表示：「我們認為，重要的是強化以下訊息：儘管美國、或也許因為美國的『一個中國』政策，我們仍然希望維持台灣現狀，可能的話，阻止中國大陸對台灣可能採取的任何強力干涉。」

台灣身為全球最大半導體供應者的地位，是兩岸、美台、以及美國與其他國家經濟關係的關鍵，對於需要尖端晶片技術的國家，台灣也因此成為戰略資產。

率領貝耶在內美國國會議員訪問團的馬基周二在新聞發布會上表示，美國有責任與台灣站在一起，採取穩定作為避免緊張局勢升級。他否認中國大陸官員說，他們此行是挑釁的說法。

他說：「沒人能叫我站在哪裡，沒人能叫我去哪裡。當務之急是我們保持與台灣政府的強固關係。但我們不能對中國大陸升級緊張關係作出針鋒相對的回應，我們的道義責任是盡一切努力維持台海和平、穩定與威懾作用。」

先前，美國眾院議長裴洛西和其他議員訪台引起中國大陸的強烈抗議，馬基和貝耶訪問期間，解放軍宣布在「台灣周邊海空域」進行新的軍事巡邏。

維吉尼亞州 眾院 眾議員

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