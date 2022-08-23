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烏克蘭獨立日 美將宣布30億新軍援…含3款無人機

記者張文馨／華盛頓報導
烏軍頓巴斯前線部隊日前發射M777榴彈砲。（路透）
烏軍頓巴斯前線部隊日前發射M777榴彈砲。（路透）

俄羅斯2月24日發動對烏克蘭的「特別軍事行動」，至今將滿半年，8月24日也是烏克蘭獨立紀念日；根據路透和美聯社報導，美國政府將宣布對烏克蘭軍事援助30億美元，用於訓練和供應武器，協助烏克蘭長期作戰。

美聯社報導，美國對烏克蘭的軍事援助轉向長期作戰考量，除了維持較多的美軍駐紮歐洲，也包含對烏克蘭新宣布的30億美元援助，將用於應對未來數年作戰的訓練和裝備。

到目前為止，美國對烏克蘭的軍事援助總額已達106億美元。

路透報導，這將是俄烏戰爭開打以來，美國政府對烏克蘭最大宗的軍事援助規模；這波經費來源是國會撥款的烏克蘭安全援助倡議，授權拜登政府採購武器支援烏克蘭，而非直接從現有軍火庫撥補。

一位匿名官員向路透指出，這次軍援不會有過去沒提供過的新武器，但援助清單還沒最後定案。

美國官員告訴美聯社，相關經費將用於採購3種無人機、其他武器、彈藥，與軍事裝備的軍購合約；無人機種有三，分別為小型、可手擲升空的美洲獅（Puma）無人機，可長時間運作的掃描鷹（ScanEagle）偵監無人機，以及英國海軍開發的艦載式吸血鬼（Vampire）無人機系統，報導提到，這是首次軍援的武器。

美聯社報導，先前的幾波援助大多是由美國總統授權完成，主要是回應烏克蘭立即的武器和彈藥需求，而且都是從五角大廈現有的物資支應；這次的援助主要是維持烏克蘭中長期的防衛部署，大有向烏克蘭官員保證美國持續支持的意願。

美聯社報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）23日說，「冬天來了，情況會很艱難，現在看到的是一場激烈的消耗戰，是意志和後勤的戰爭，我們必須持續支持烏克蘭，讓烏克蘭能以主權和獨立國家的身分勝出。」

路透報導，美國駐烏克蘭大使館23日提醒美國公民離開烏克蘭，因為美方擔心俄軍會在烏克蘭慶祝獨立31周年之際，對烏克蘭發射飛彈；基輔警告莫斯科，若這麼做將會面臨強力回應。

除了美國提供軍援，美聯社報導，德國和加拿大將分別提供近5億美元和385萬美元的安全支持。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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