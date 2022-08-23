我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

現金管理帳戶使用更方便 但有哪些優缺點？

一帶一路PK全球基建夥伴 中國與美歐外援競逐加劇

中央社台北特稿
中國與美歐外援都加重地緣政治考量。圖為美國與中國國旗。（中新社）
中國與美歐外援都加重地緣政治考量。圖為美國與中國國旗。（中新社）

中國8月中宣布免除非洲17國共23筆債務，想緩解其外援帶來的「債務陷阱」爭議；而七大工業國6月提出5年6千億美元外援大餅後，8月終於出現一筆跨洲投資案。這顯示兩方外援將更配合各自地緣政治利益、升高競逐。

從斯里蘭卡國債危機、柬埔寨成中國詐騙集團據點，到波羅的海3國皆退出中東歐與中國合作機制，這些事件的背景都與中國「一帶一路」計畫有關。連串負面新聞下，中國外交部長王毅8月18日視訊主持「中非合作論壇」部長級會議時，宣布免除非洲17國截至2021年底剩餘的23筆無息貸款債務。

這個舉動有多慷慨，因中國未公開債務免除總金額，難以判斷。不過根據德瑞爾（Axel Dreher）等5名學者合著的「指望北京」一書（Banking on Beijing，尚無中文版，bank on意為指望，也有金融雙關涵意），中國外援金額「借的遠比捐的多」，而對非洲則是以捐為主。換言之，王毅的宣示從全貌來看，恐怕只是「意思意思」。

德瑞爾等學者將中國資助海外國家的模式分成「援助」（aid）與「借貸」（debt）兩大類，他們分析2000至2014年中國政府及相關機構對138個國家的4327個計畫，發現總額3517億美元（以2014年幣值計算）中，23%屬於捐助或低利貸款，61%屬於接近市場行情的融資，另有16%較難分辨。

在接受資金的國家中，非洲地區占了中國「援助」金額的一半，亞洲和中東歐國家則是借貸居多，俄羅斯更是中國最大「債務人」。

中國自2013年起的對外金援幾乎都納入「一帶一路」框架，德瑞爾等學者另以2013至2017年的資料初步分析後，認為「借大於捐」的模式並未改變。因此他們比喻中國已從「慈善家」變成「銀行家」，絕大比例的海外合作計畫並不能用一般定義的「海外發展援助」（ODA）來理解。

吉爾朋（Anna Gelpern）等另5位學者在去年發表的文章則爬梳100份中國外援計畫合約內容，發現中國是個強勢且商業頭腦靈活的金主，大部分合約都有更加保障貸方權益的條款。

這些研究反映了中國埋下「債務陷阱」的疑慮，也顯示它每年平均850億美元、是美國等其他大國2倍以上的龐大外援計畫，除了外交目的，還帶有輸出內部過剩生產力及外匯存底的動機。這個與他國大不相同的模式，受到越來越嚴厲挑戰。

另一頭，國務卿布林肯（Antony Blinken）8月上旬出訪非洲時，宣布投資6億美元打造從東南亞、中東、非洲連到歐洲的1萬7千公里海底通訊電纜。這是七大工業國（G7）自6月提出「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（PGII）以來，極少數浮出的具體案件。

據德瑞爾等學者分析，過去美歐的外援絕大多數都是「援助」甚於「借貸」。如今G7的計畫則強調「投資」，除了公共資金也要向民間企業機構籌資。同時，政治新聞網站Politico引述不具名歐盟官員表示，未來這些計畫不能再過於傾向傳統的發展（指協助低開發國家的建設），「我們需要聚焦在地緣政治」。

美歐外援不想只做「慈善」而要民間加入投資，在企業需計較成本效益下，計畫成形速度必然不如官方主導的中國，但新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）學者金（Stefanie Kam）認為，西方模式較能遵循成熟的國際標準和規則，對比不透明的中國模式更有助於因應當前世界發展課題，例如綠能轉型。

她另指出，中國也在調整外援方向，從過去傾向鐵路橋梁、電廠的硬體計畫，轉往軟性建設如數位、醫療、教育這些西方歷來較著重的項目。

有線電視新聞網（CNN）報導，中國近年大手筆外援計畫有趨緩現象，例如對非洲的貸款從2019年82億美元降到2020年的19億美元。

縮水的部分原因是疫情限制，由此也可見，當中國因過度防疫政策使經濟下滑，對外可揮灑資源變少，將更集中在地緣政治重點地區，例如太平洋島嶼。上海國際問題研究院學者劉宗義在「環球時報」撰文也指出，一帶一路未來會聚焦在中國周圍，特別是東南亞。

因此，當中國與美歐外援都加重地緣政治考量，也都看重數位和綠能經濟等領域，不再「各自為政」而會眼觀對方，競逐的激烈度將隨之上升。

投資 一帶一路 貸款

上一則

佛州、紐約初選 民主黨強棒廝殺 奧克拉荷馬「川派」互鬥

下一則

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

延伸閱讀

王毅宣布免非洲17國債務 中網友怒：有經卡奴、房奴同意嗎

王毅宣布免非洲17國債務 中網友怒：有經卡奴、房奴同意嗎
議員訪台 王毅稱「美又挑釁」 蘇貞昌：不容惡鄰說三道四

議員訪台 王毅稱「美又挑釁」 蘇貞昌：不容惡鄰說三道四
中外長王毅：美方每次挑釁 中方都必須做必要反應

中外長王毅：美方每次挑釁 中方都必須做必要反應
王毅針對台海局勢新動向提出「三個警惕」

王毅針對台海局勢新動向提出「三個警惕」

熱門新聞

北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

2022-08-18 11:34
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

2022-08-20 12:09
前財政部長桑默斯表示，外界不再那麼確信中國的經濟規模將超越美國了。(路透)

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

2022-08-18 23:13
國會眾議員麗茲．錢尼。(美聯社)

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

2022-08-17 09:22
研究指出，就算撒上碎花生的冰淇淋，也比全麥貝果(圖)健康。(美聯社)

玉米薯片、花生冰淇淋 竟然比雜糧貝果還健康

2022-08-19 12:47
美國芝加哥大學政治系教授米爾斯海默（John Mearsheimer）認為，美國可能直接參與俄烏戰爭，乘機把俄國踢出強國之列。圖左起為俄國總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統拜登。（Getty Images）

獨排眾議 知名學者：美可能直接參與俄烏戰爭

2022-08-21 08:59

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命
按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴

按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴
世界晚報╱加州知名華人牙醫 慘遭搶劫槍殺 影片全錄

世界晚報╱加州知名華人牙醫 慘遭搶劫槍殺 影片全錄
普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤