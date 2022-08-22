普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

普林斯頓大學政治與國際關係教授范亞倫22日在華府智庫美國企業研究所（AEI）表示，西方世界過去對中國無條件的經濟往來，應該實施部分經濟脫鉤，並遏止中方科技發展。（路透）

普林斯頓大學政治與國際關係教授范亞倫（Aaron Friedberg）22日在華府智庫美國企業研究所（AEI）表示，「中國崛起」以及重塑國際秩序，反映了美國和西方世界「交往政策」的失敗；范亞倫特別提到西方世界過去對中國無條件的經濟往來，應該實施部分經濟脫鉤，並遏止中方科技發展。

1960年代冷戰時期，美國政府為「聯中制蘇」開始接觸中共政權，展開與中方的「交往」（engagement），在當時國安顧問季辛吉（Henry Kissinger）的運作下，時任總統尼克森於1972年訪問中國，展開美中關係正常化；美國執政者相信，與中方包含經濟在內的往來，可使中國成為更加民主自由的國度。

「這些事情都沒有發生，過去十年裡，中國不僅不是維持現狀的大國，還是修正主義大國，在區域和全球範圍內改變國際體系的重要部分。」范亞倫說，中國行為激進、重商主義，還在政治領域越發專制，透過發展經濟和軍事實力，以重塑國際秩序，做一個超越美國的大國。

范亞倫說，美國和西方民主盟友必須承認，冷戰後所試圖創建整合性的、全球性的及自由的國際秩序已告失敗；這不代表要完全放棄這項計畫，而是要退回防守位置，強化歐洲、亞洲和北美民主國家所形成的「自由邊界」，從而保護共同利益與價值觀。

范亞倫說，對中交往不是大錯，從一開始就是賭注，問題是美國在沒有回報的狀態下加倍下注；在戰略和貿易等領域，就算不能改變這些列寧主義領導人的作法，也能阻止他們。

范亞倫提到美國近幾屆政府已將外交政策重心轉向亞洲，但貿易和國防政策上並未做出改變，沒有採取行動應對中國崛起；他說，除了加大國防開支應對外部威脅，美國經濟也應該與中國「部分脫鉤」，降低對中國產品和材料的依賴。

范亞倫表示，必須盡量放慢中國科技的發展速度，也不應將中國視為正常貿易夥伴；雖然美國意識到問題存在，前總統川普起了個頭，但還沒就解決方法取得共識。

「俄羅斯 已經幫了我們大忙，展現了若不認真對待來自威權政權的侵略時會發生什麼。」范亞倫說，美國的目標應該是能預防戰爭以及長期和平競爭的動員水平，不確定問題是否能解決，他憂心美國正在浪費時間。

范亞倫提到，從俄羅斯侵略烏克蘭 得到的教訓是，美國的國防工業基礎已經縮水，無論是專業技術或大量製造；美國需要反思，若捲入與中國的衝突，導致貿易中斷，不得不自力救濟並依賴盟國，美國政府要提供什麼誘因鼓勵國防工業發展。

此外，范亞倫說，中國不過是利用美國聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台為藉口，做了一直想做的事情－進一步發展且運用能力封鎖台灣，然後甩鍋給美國和裴洛西。

范亞倫說，中國共產黨大肆渲染所謂的「台獨運動快速興起」是為了自身目的，台灣政府到目前為止沒有做任何惡化問題的動作。

范亞倫說，問題焦點被扭曲了，大家應該冷靜下來了解區域實際狀況，從民進黨2016年執政開始，中國就加大對台灣的軍事和外交壓力，這使得包含美國在內的外國越發關注中方企圖，並試圖強化台灣的防衛能力。

范亞倫說，包含裴洛西訪問在內，都是向台灣傳達美國「戰略模糊」承諾的訊號，從軍力到對手如何判對美國的決心與承諾，都是「嚇阻」的一環，美國要審慎拿捏。