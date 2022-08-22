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近年規模最大 美韓重啟聯合軍演…平壤恐憤怒回應

編譯陳韋廷／即時報導
駐韓美軍兩架阿帕契攻擊直升機，22日在京畿道平澤的韓福瑞營區起飛。（歐新社）
駐韓美軍兩架阿帕契攻擊直升機，22日在京畿道平澤的韓福瑞營區起飛。（歐新社）

美國與南韓22日起展開為期11天、代號為「乙支自由護盾」的聯合軍演，這次演習恢復暫停許久的野外機動訓練及團級以上部隊聯合演習，號稱2018年以來規模最大的一次，加強美韓共同防禦以應對北韓核威脅。多家北韓媒體發文譴責軍演。

美聯社報導，此次演習恐引起北韓憤怒回應。北韓今年武器測試速度達創紀錄水準，並在長期外交僵局下，一再威脅要跟首爾和華府發生衝突。

演習將在南韓舉行至9月1日為止，官方雖未公布細節，但通常會動用包含戰機、戰艦、戰車和數萬軍人的兵力參演，且是4年來首次出動團級部隊進行野外機動演練。

雖然美韓均稱演習屬防禦性質，但在北韓看來是入侵預演，北韓並利用演習來為發展核武與彈道飛彈辯護。北韓不斷要求美韓停止聯合軍演，警告兩國將付出相應代價。外界推測可能以試射飛彈回應。

南韓政府為期4天的民防訓練也跟軍演在同日展開，將包含模擬聯合攻擊、前線武器與燃料的增援，以及清除大規模殺傷性武器等等。

美韓還將訓練無人機攻擊，演練因俄國侵烏出現的新型態作戰手法，並針對港口、機場與半導體工廠等主要設施遭攻擊時進行軍民聯合應對演習。

過去幾年，特別是在川普擔任美國總統期間，美韓為了幫川普創造與北韓談判的外交空間，加上憂心疫情，因此取消部分常規演習，並把其他演習規模縮減至電腦模擬演習。

對於美韓重啟聯合軍演，北韓外宣媒體「黎明」22日發文譴責演習將朝鮮半島局勢推到戰爭邊緣，另一篇文章更稱演習是核戰預告跟宣戰行為。

北韓外交部旗下智庫「裁軍與和平研究院」副院長崔鎮（音譯）上月表示，若美韓不放棄對北韓的敵對軍事施壓行動，將面臨「前所未有」的安全挑戰。

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