德國憂心台海局勢 首度派空軍赴亞洲參加軍演

德軍的歐洲颱風戰機。(路透)

德國 首度派空軍到亞洲，參與澳洲 舉行的軍演。德國國防部 表示，自由開放的印太符合德國利益，對中國大幅增加對台軍事行動感到憂心。

在台海緊張之際，德國首度派空軍到澳洲，19日起先後參與代號為「漆黑」（Pitch Black）和「卡卡杜」（Kakadu）的多國聯合演習。

軍演9月底結束後，德軍3架歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）將從菲律賓北上，短暫訪問日本，中途將經台灣鄰近空域。

這是戰後德國空軍首次到亞洲展現兵力。德國國防部在官網表示，自由開放的印太區域符合德國利益，這次派空軍到亞洲，目的是向澳洲、日本等共享相同價值的夥伴表示支持，並向國際社會釋放訊號，強化基於規則的國際秩序。

針對台海局勢，德國國防部指出，中國近來大幅增加對台灣的軍事行動，歐盟和德國沒有改變「一中政策」，但譴責中國的威脅。

德國國防部強調，唯有在和平和雙方都同意的情況下，台海現狀才能改變，德國對區域升高的緊張和中國愈來愈具攻擊性的行為感到憂心。

儘管德國空軍總司令格哈茲中將（Ingo Gerhartz）強調，戰機北上飛往日本時將使用國際民用航路，不經台灣海峽，沒有向中國釋放任何威脅訊息，中國不願見到德國在亞洲展現兵力。

去年，中國才拒絕德國海軍巡防艦巴伐利亞號（Bayern）訪問上海的請求，該艦在航行途中也受到中國海上民兵的騷擾。

這次德國空軍首度前進亞洲，中共透過官媒「環球時報」警告，加入美國的「反中遊戲」將有嚴重後果。

為了執行這次名為「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）的任務，德國一共派出6架歐洲颱風戰機、3架A330 MRTT空中加油機、4架A400M運輸機，運到澳洲的物資重達100噸，號稱是德國空軍有史以來最大規模的調動。

德國空軍不遠千里到亞洲出任務，顯然受到各國的歡迎。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報導，負責這次任務的德國空軍第74戰術聯隊指揮官施尼格（Gordon Schnitger）上校在澳洲達爾文（Darwin）基地表示，參與演習的各國對德國跨出第一步、真的對這個區域表示興趣感到相當興奮。