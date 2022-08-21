值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生

紐約時報指出，部分大專院校科系畢業後的薪水比不上高中畢業生。(美聯社)

全國背負學貸的學生等待拜登 總統宣布減免部分學貸政策邁向第20個月，許多疑問仍無解。對於學生及其家庭而言，選讀科系是否值得借貸就讀是一大問題，部分科系畢業後的薪水甚至比不上高中畢業生。

紐約時報指出，這些疑問包括聯邦政府應勾銷多少學貸、高收入者是否符合資格、若部分人獲得學貸減免，未來是否也會有人如此預期？

然而，最多人問的問題是，我們該拿造成社會新鮮人背負貸款的學校如何？若高等教育體系不做任何改變，學貸仍會有數兆元赤字。

對於許多大專院校申請者及其家庭而言，選讀科系值不值得借貸就讀是一大問題，部分科系畢業後的薪水比不上高中畢業生，也許不是一項划算的投資。

中間偏左的民主黨智庫「第三條路」(Third Way)三年前比較所有高等教育機構的可參考數據，結果發現52%的大專院校畢業生入學後六年的薪水不如高中畢業生，若將年限拉長至十年，薪資落差會來到29%。

「第三條路」研究作者伊茲柯維(Michael Itzkowitz)透過網路尋找可下載招生傳單的學校，主動連繫其中28所四年制學校，探究該校最新的畢業生收入數據。

在伊茲柯維的訪問學校中，不到一半的校方人員拒絕回應，其他學校官員大多踴躍回答他的問題並提供數據。

伊茲柯維分析發現，頂多僅60%畢業生入學六年後的薪資超過一般高中畢業生；伊茲柯維調查之際，聯邦數據顯示一般高中畢業生的薪資約2萬8000元。

伊茲柯維2015年、2016年負責聯邦教育部 2015年推動的「大學計分卡」(College Scorecard)制度，計分卡提供學生與學生家庭各大學畢業率、各大學的學雜費，以及不同科系畢業生的年收入及學貸負擔等。

對於目前在「第三條路」擔任研究員和獨立顧問的伊茲柯維而言，這些數據透露著簡單的訊息，畢竟大多數追求高等教育的學生都是為了有更高的收入。

「第三條路」指出，波士頓的新英格蘭 音樂學院(New England Conservatory of Music)畢業生中，只有57%學生入學六年後的薪資超過高中畢業生。

該學院註冊組副主任施瓦茨(Zach Schwartz)說，他與同事花很多時間與學生及家長諮商學貸問題，有時會覺得錄取財務狀況不佳的學生不是個好主意。