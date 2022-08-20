華郵：裴洛西訪台前 習近平要求拜登插手阻擋

眾院議長裴洛西3日造訪台灣。(美聯社)

媒體報導，在眾院議長裴洛西 預定造訪台灣前幾天，中國國家主席習近平 曾要求總統拜登 設法阻擋此行，而裴洛西表明只有基於兩種情況才會重新考慮，一是拜登直接要求她不要訪台，二是台灣總統蔡英文撤回邀請。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，一位白宮高級官員匿名描述，習近平於7月28日與拜登通話要求他阻止裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，此前中國官員曾向美方官員發出大量警告，中方可能針對裴洛西訪台採取何種報復。

這名白宮官員表示，但拜登告訴習近平他恕難從命，並解釋國會是政府中獨立行使職權的機構，身為民主黨加州眾議員的裴洛西與其他國會成員一樣，將就她的出訪自行作出決定。

這名官員還指稱，拜登也警告習近平，如果裴洛西造訪台灣成行，中國不應採取挑釁和脅迫行動。

華郵報導，一些分析家批評，裴洛西訪台是為了奠定她的歷史地位，眾院議長擁有強大權力，負責把關總統的立法議程，她的造訪令行政部門官員感到沮喪，加劇了行政及立法部門間的緊張。

據報導，裴洛西已向白宮官員表明，在兩個情況下她願意重新考慮她的訪台行程，其一是總統拜登直接請求她不要訪台，其二是台灣總統蔡英文撤回她的邀請。

裴洛西告訴官員，她會考慮默許拜登的要求，但她也表明自己將公開表示，她是依總統的指示取消訪台行程。