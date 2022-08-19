CNN：解放軍越台海中線短期不停 擬建立新常態加強恫嚇

儘管演習已正式結束，中國人民解放軍的軍機每天仍持續越過海峽中線。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，官員和分析師指出，中國試圖在台灣海峽建立一種「新常態」以削弱台灣對於領土的控制，並利用每次軍事出擊，提升武力犯台的恫嚇力。

聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）本月訪台後，北京 在分隔台灣與中國、寬180公里的台灣海峽海空域舉行大規模軍事演習。

分析師指出，這顯示北京當局或許會利用對裴洛西訪台採取軍事回應來「改變現狀」，中國解放軍 機和軍艦接近台灣逐漸變成常態化，裴洛西和其他美國官員所擔憂的事情正成為現實。

國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）8日表示，「北京正試圖建立一種新常態，目的是威懾台灣」。

儘管演習已正式結束，中國人民解放軍的軍機每天仍持續越過海峽中線。根據台灣國防部數據，每次派出的架次通常會達兩位數。

解放軍在裴洛西訪台後宣布舉行4天軍演，從演習最後一天8月8日到8月16日之間，每天越過中線的共機在10架至21架之間。

裴洛西訪台前，台灣國防部數據顯示，中國軍機在7月僅有一次越過台灣海峽中線，但當時國防部沒公布軍機數量。

中國和外國分析家指出，共機越過海峽中線的行為短期內不太可能停止。若干人士認為，中共若有效地使這種行為常態化，可能會削弱台灣以及美國在內等盟邦的警覺性。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫（China Power Project）於12日更新的台灣議題報告指出，北京「尋求建立一種新常態，中國人民解放軍不再尊重台灣對獨立領空和領海的主張」。

中國「觀察者網」的自由撰稿人晨楓表示，「解放軍的演習將成為新常態，但哪一次演習無縫轉接到實戰，就是由中國決定」。

儘管基於台灣關係法（The Taiwan Relations Act），美國有義務提供台灣防禦性武器，但在實際遭遇中國武力犯台時，美國是否會保衛台灣，美方仍刻意含糊其辭。

不過，美方領導階層指出，他們意識到北京想要強加「新常態」，美國對此必須有所回應，而且動作要快。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）12日在白宮告訴記者，美軍會利用常規戰術之一，也就是實行航行自由。

他表示：「我們會持續在國際法允許範圍內飛行、航行及行動，以符合對航行自由的長期承諾，包括在未來數週內，穿越台灣海峽進行標準的空中與海上通行。」