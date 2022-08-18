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沒赴台海 美軍「雷根號」航母返回日本橫須賀港

編譯徐榆涵／即時報導
美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）已於當地時間今天上午9時左右返回日本母港橫須賀海軍基地。(美聯社)
美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）已於當地時間今天上午9時左右返回日本母港橫須賀海軍基地。(美聯社)

美國眾院議長裴洛西訪台後，促使大量共軍、美軍在台灣周邊集結，美軍航母雷根號（USS Ronald Reagan）動向更備受關注。最新消息指出，雷根號正在返回日本橫須賀港，未如外界傳聞的穿越台灣海峽。

日經新聞報導，美國海軍已通知日本政府，雷根號航母將於9日上午9時左右抵達母港橫須賀海軍基地。收到日本外務省消息的橫須賀市18日宣布此事。

報導指，雷根號航母返回日本，代表美軍和共軍的海上對峙即將告一段落。除了雷根號之外，美國海軍在台灣附近海域還部署了黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli）和美利堅號（USS America），以應對任何突發事件。

正如一些觀察家所預測的，雷根號沒有穿越台灣海峽。

美軍部署在日本的第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing Five, CVW-5）公共事務官凱利（Joe Keiley）18日稍早向日經新聞表示，「第5艦載機聯隊的飛機已返回海軍陸戰隊岩國航空基地和海軍厚木航空設施（Naval Air Facility Atsugi）。雷根號航空母艦仍在返程中。」

衛星影像此前顯示，在8月2日至3日裴洛西訪台時，雷根號航母正在返回母港途中，但在8月6日該航母向南轉向菲律賓海，引發外界猜測雷根號是否可能穿越台灣海峽。

中國評論員張思南對環球時報表示，「雷根號航母過去12天的通過表明，美國在台灣安全問題上沒有表態，未來也不會表態。」

白宮印太事務協調員坎伯（Kurt Campbell）上周五表示，拜登總統指示雷根號航母繼續留在目前地點，因為中共挑釁活動正在繼續。

日本 裴洛西 共軍

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