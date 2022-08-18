逾半omicron感染者不知染疫…代表多輕症 卻恐增加傳染

研究指出，超過一半的新冠變種病毒感染者不知自己染疫，圖為已克服病毒的拜登總統取下口罩咳嗽。(路透)

研究發現，56%感染omicron變種病毒 的人不知道自己染疫，這表示打過疫苗 的人被omicron感染只會變成輕症，甚至毫無症狀，但也有壞處─在無意間傳染別人。

美國醫學期刊公開網站(JAMA Network Open)17日刊載的一篇研究報告，作者西達賽奈史密特心臟研究中心健康老化研究部(Institute for Research on Healthy Aging at the Cedars-Sinai Smidt Heart Institute)主任蘇珊‧鄭(Susan Cheng)等研究人員分析了該中心210名員工及病患兩份血液樣本，分別於omicron變種病毒株流行前後採得，檢測 抗體含量後，提出上述結論。

研究對象大多數打過疫苗，研究人員得以測量疫苗促成的抗體含量，以及感染病毒後產生的抗體數量。研究開始進行時，志願接受研究的人要接受安全含量的抗體注射，以便確定近期內未曾染疫。如果之後抗體數量上升，可視為受到感染。樣本人員另須回答問卷，描述症狀及聚合酶鏈反應(PCR )檢測結果。

鄭和洛杉磯加州大學及艾伯特測驗中心(Abbott Laboratories)研究人員共同分析發現，56%檢測陽性反應的人，不知道自己已經染疫，包括出現類似感冒或過敏等輕度症狀的人，和毫無症狀的人。

此一結論，支持全球各地研究的發現：25%到40%檢測陽性者「無症狀」或「非症狀」，這對力圖控制病疫擴散的公衛機構，是一大挑戰。

鄭說，這項研究給大家最重要的訊息就是，若想快點結束疫情，大家一定要有「感染」意識，沒這個意識，不知道自己是否染疫，表示這種人帶著病毒四處走動，無意中把病毒傳給家人、鄰居、同事、同學或一起在超市購物的人。

資料顯示，2022年初家庭必備的快篩劑普及後，民眾的染疫意識逐漸提高。1月和2月，75%民眾知道自己已經染疫，但到了5月，這比率降到56%。

染疫者一半不知也無感，顯示頻繁快篩之必要。即使身體沒有不舒服的感覺，經常在家檢測也不過分，因為搭乘交通工具、上班上學、群眾密集處如比賽場地和音樂會場，都是病毒傳播與擴散的場合。