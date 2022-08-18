前官員：美中衝突恐在10年內爆發 但美國防產能不足

川普政府的副助理國防部長柯伯吉，以及川普政府白宮國安會幕僚長葛雷（Alexander Gray）18日投書華爾街日報，指北京對裴洛西訪台的反應凸顯局勢的急迫性。（路透）

兩岸局勢不穩導致美中關係緊張，川普 政府的副助理國防部長柯伯吉（Elbridge Colby）和川普政府白宮國安會幕僚長葛雷（Alexander Gray）18日投書華爾街日報，指北京 對議長訪台的反應凸顯局勢的急迫性，美中衝突可能在未來10年內爆發，但美國國防工業產能不足，現在會像是一支只能打首節比賽的足球 勁旅。

柯伯吉與葛雷在文章表示，從烏克蘭戰爭可看出，美國目前的國防工業產能不足以供應美軍面對中國等大國的長期常規戰爭。

這篇文章表示，川普政府曾在2018年盤點國防工業，在其中的10個風險模式中，發現近300個重大差距，例如過度依賴外國供應商、國內製造業衰退、國會提供的資金不足、他國國防產業成長等；兩人認為，現狀極其危險。

這篇文章提到，美中戰爭正在隱隱成形，一旦開打就是長期戰爭，美國要獲勝，必須要有一支兼具持久性、可修復性和補給性的頂級軍隊。

兩人認為，台灣問題會導致美國大量消耗資源，美國要取得作戰優勢，必須強化國內工業基礎，包含空中、海上、太空和關鍵彈藥的即時補給。

若戰爭開打，文章分析，太平洋艦隊的作戰區域只剩下兩家海軍造船廠以及不到20個能檢查和修理船隻的乾塢，遠低於海軍作戰需求；此外，美軍穿越太平洋所形成的「殘酷距離」（ tyranny of distance），光靠少數補給艦，會讓美國在長期的跨太平洋戰爭中面臨嚴重困難。

文章提到，北京對聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台所採取的反應，凸顯局勢急迫，戰爭可能在這10年內爆發，美國必須做好準備。

他們說，若美國沒有能快速生產並提供維修的國防產業基礎，美軍會像一支只能打第一節的足球勁旅（美式足球比賽共4節）；柯伯吉與葛雷建議，政府和國會立即投資空軍、海軍、太空和彈藥的製造與維修，並要求私部門也準備起來，在戰時能提供後勤援助。