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威廉波特少棒賽／中華小將扛住壓力 2：0完封義大利

特約記者廖華傑／威廉波特即時報導
中華隊以2：0首勝義大利隊。(特約記者廖華傑／攝影)
中華隊以2：0首勝義大利隊。(特約記者廖華傑／攝影)

2022威廉波特少棒聯盟世界大賽進入第二天賽程，中華代表隊在家長及僑胞們的殷殷期盼下，終於登場亮相，首戰面對義大利波隆納少棒隊，中華小將展現積極企圖心，在李芳模、蕭兆勛、王元甫、廖芫豎、沈立宸聯合完封下，終場以2：0拿下勝利。

中華隊小球員的家長及師長們組成龐大的加油團。(特約記者廖華傑／攝影)
中華隊小球員的家長及師長們組成龐大的加油團。(特約記者廖華傑／攝影)

相隔七年再度進軍威廉波特世界大賽的中華少棒代表隊，絲毫沒有感受滿場觀眾的壓力感，一局下半第一棒廖芫豎相中第一顆球即擊出中外野方向穿越安打，同樣留下福林國小少棒隊在威廉波特的首安紀錄，二棒曾乙喆再補上一支安打，形成無人出局，一二壘有人的大好得分機會，第三棒沈立宸再擊出安打打回二壘上的廖芫豎，首開紀錄拿下第一分，創下首打點，廖芫豎也跑回隊史首得分，中華隊取得1：0領先。

一局下半，章子健總教練派出李芳模擔任先發投手，也是福林國小少棒隊史上首位站上威廉波特投手丘的投手，留下歷史紀錄，李芳模一上場面對首名打者，就以好好好連三好，拿下三振，第二名打者獲得三好一壞，再度以三振收場，李芳模展現中華少棒代表隊的氣勢，總共面對四名打者就拿下兩次三振，技驚四座，很快結束第一局。

二局下半李芳模續投，再度以連三顆好球拿下三振，為保留投手戰力，李芳模在投了18球之後，更換蕭兆勛接手，一上場就以連續兩次三振結束二局下半，絲毫不給對手任何機會。

三局上，曾乙喆獲得四壞保送上壘後，一人出局後，王元甫和李芳模接連擊出安打攻佔滿壘，可惜無法延續攻勢，留下滿壘殘壘，進入三局下。蕭兆勛霸氣不減，再度連續飆出兩次三振，不讓對手站上壘包。

四局上半，中華隊攻勢輪回開路先鋒廖芫豎，廖芫豎在一好三壞的情況下積極出棒，擊出中間方向深遠二壘安打，二棒曾乙喆back to back 擊出右外野車布邊二壘安打，送回二壘上的廖芫豎，拿下第二分，中華隊取得2：0領先。

四局下半蕭兆勛續投，在強力壓制下，三上三下結束義大利隊的攻勢。進入五局上中華隊的進攻，靠著李芳模獲四壞保送，吳軒閎觸身保送，麥羿晨再獲四壞上壘，形成兩人出局滿壘的大好得分機會，可惜施羿宏擊出游擊方向滾地球出局，留下滿壘殘壘。

五局下半，中華隊再度更換投手，王元甫接替蕭兆勛擔任第二任中繼，投出兩次三振，成功守住五局下半，讓球隊持續保持領先地位。

六局上半，第一次三上三下結束半局，很快就來到決勝的關鍵六局下，中華隊祭出陣中王牌投手廖芫豎，一上場就以連續六顆好球拿下兩出局，此時再度更換投手沈立宸，沈立宸雖然遭義大利擊出全隊首安，仍穩下心情，拿下第三個出局數，終場中華隊就以2：0完封義大利，拿下本屆賽事首勝，晉級下一輪，接下來將獲得三天的休息時間，持續備戰下一場，對手將是巴拿馬與加勒比海的勝隊。

總計本次中華隊派出五任投手應戰，拿下12次三振2次四壞保送，僅僅被擊出一支安打，守備上沒有任何失誤，以幾乎完美的表現晉級到下一輪。

義大利 威廉 波特

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