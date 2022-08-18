美亞太助卿：中國將對台持續加壓

國務院亞太助卿康達。（本報系資料照）

國務院 亞太助卿康達17日晚間就台海和印太區域局勢舉行電話簡報會，他說，美國政策以及對台灣的作法都沒有改變，變的是北京 日益增加的脅迫行為，中方言行會導致區域情勢不穩，造成誤判風險，威脅台海和平穩定，「我們認為北京將持續對台灣增加壓力」。

康達也表示，美國會持續在國際法允許之處飛行、航行和活動，包含台灣海峽；美台宣布21世紀貿易倡議展開談判，這是一項重大設計，不僅擴大美台貿易量能與合作，還是協助台灣自身和供應鏈更具韌性的機會。

眾院議長裴洛西 和參議員馬基接連訪台，中國駐美大使秦剛批美方挑釁。康達說，北京對台灣明顯增加軍事和經濟等施壓行動，加上召開在即的中共20大，中方藉機建立「持續加壓」模式；美會持續保持警惕，美國也會落實依據台灣關係法所做的承諾，協助維持台海和印太區域和平穩定。對於拜登政府上任至今還沒有現任資深官員訪問台灣，康達並未正面回應。

國務院發言人普萊斯17日表示，中國針對一個再平和不過的議長訪問，採取軍事挑釁等危險行動，美國準備好與台灣合作應對長期挑戰。

台駐美代表蕭美琴接受路透專訪時指出，中國以圍台軍事演習回應裴洛西訪台，反而促使其他國家國會更有意願派團訪台，包括德國、加拿大、英國和日本等國，「被霸凌的受害者需要朋友」。