我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美亞太助卿：中國將對台持續加壓

女警創業負責命案現場清理消毒 年收入逾1500萬

美亞太助卿：中國將對台持續加壓

華盛頓記者張文馨、記者程遠述／連線即時報導
國務院亞太助卿康達。（本報系資料照）
國務院亞太助卿康達。（本報系資料照）

國務院亞太助卿康達17日晚間就台海和印太區域局勢舉行電話簡報會，他說，美國政策以及對台灣的作法都沒有改變，變的是北京日益增加的脅迫行為，中方言行會導致區域情勢不穩，造成誤判風險，威脅台海和平穩定，「我們認為北京將持續對台灣增加壓力」。

康達也表示，美國會持續在國際法允許之處飛行、航行和活動，包含台灣海峽；美台宣布21世紀貿易倡議展開談判，這是一項重大設計，不僅擴大美台貿易量能與合作，還是協助台灣自身和供應鏈更具韌性的機會。

眾院議長裴洛西和參議員馬基接連訪台，中國駐美大使秦剛批美方挑釁。康達說，北京對台灣明顯增加軍事和經濟等施壓行動，加上召開在即的中共20大，中方藉機建立「持續加壓」模式；美會持續保持警惕，美國也會落實依據台灣關係法所做的承諾，協助維持台海和印太區域和平穩定。對於拜登政府上任至今還沒有現任資深官員訪問台灣，康達並未正面回應。

國務院發言人普萊斯17日表示，中國針對一個再平和不過的議長訪問，採取軍事挑釁等危險行動，美國準備好與台灣合作應對長期挑戰。

台駐美代表蕭美琴接受路透專訪時指出，中國以圍台軍事演習回應裴洛西訪台，反而促使其他國家國會更有意願派團訪台，包括德國、加拿大、英國和日本等國，「被霸凌的受害者需要朋友」。

北京 國務院 裴洛西

上一則

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

延伸閱讀

逾5000人參與 美與盟國在印尼三軍聯合演習

逾5000人參與 美與盟國在印尼三軍聯合演習
817公報40周年 中國外交部再控美「背棄一中」

817公報40周年 中國外交部再控美「背棄一中」
台總統府研判 陸上半年欲掌控第一島鏈以西

台總統府研判 陸上半年欲掌控第一島鏈以西
德加英日接力？蕭美琴：中國霸凌使他國更有興趣訪台

德加英日接力？蕭美琴：中國霸凌使他國更有興趣訪台

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（Getty Images）

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

2022-08-11 20:34
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30
參院外交委員會亞太小組主席馬基一行人離台，專機走南海路線。圖/翻攝flightradar24.com

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

2022-08-15 10:34

超人氣

更多 >
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有
「黑寡婦」紅毯露2點引議論 突自爆已與47歲男星分手

「黑寡婦」紅毯露2點引議論 突自爆已與47歲男星分手
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢