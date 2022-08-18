南韓外長證實 將參與美主導的「Chip 4」預備會議

南韓18日表示，將參與美國主導的「Chip 4聯盟」預備會議。(歐新社)

南韓 外交部長朴振18日證實，預計參與由美國主導、台灣和日本也在內的「Chip 4聯盟」預備會議。先前韓媒報導，南韓將在會中提出加入Chip 4聯盟的基本原則並提出條件，以防高度仰賴中國市場的南韓企業利益受損。

路透報導，朴振18日僅向記者表示，南韓將出席這場會議，未詳加說明討論議題，但南韓參與這次會議將可能有助提高自身籌碼，目前該國正尋求在美中的半導體和微處理科技競爭之間取得平衡。

南韓媒體Pulse稍早引述政府消息人士報導，南韓將在會中主張，Chip 4聯盟為資訊與技術交換性質，而非產業聯盟。南韓在向華府提出的條件中，也將說明這四個成員應該尊重一個中國政策，也不要提到對中國設置的任何出口障礙。

一名匿名南韓經濟部資深官員表示：「應該要讓北京相信，這個聯盟不是另一個為了孤立中國而成立的科技安全聯盟，而是為了提升跨境晶片 部門的綜效。」

半導體是南韓的第一大出口品，中國是其最大貿易夥伴，但美國的晶片設備等技術對南韓製造晶片來說，又非常關鍵，美中兩國也都是南韓晶片商許多大客戶的所在地。

大韓商工會議所（KCCI）17日公布對南韓300家出口商的調查顯示，53%的受訪者認為南韓應該加入Chip 4聯盟，41%受訪者認為應該暫時不加入，只有5%受訪者反對。

拜登 總統已簽署「晶片法案」（Chips Act），為晶片製造和研究提供520億美元補貼，並為晶片廠提供估計約240億美元的投資稅制優惠。中國商務部18日則說，反對美國的晶片法案，必要時將採取有力措施維護自身的合法權益。