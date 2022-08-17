台海緊張…在中跨國企業思考「南進」 布局替代方案

英國金融時報17日報導，台灣的緊張情勢迫使跨國企業重新考量中國的風險，紛紛針對美中可能的衝突制定應變計畫；跨國企業思考「中國加一」或「中國加二」，往東南亞 建立萬一衝突發生時的替代產地。

北京 8月對台灣採取一系列軍事演習，金融時報報導，跨國企業紛紛擔心美中可能發生軍事衝突，美國、歐洲、日本 等地的企業老闆紛紛加快研擬應變，意味著在中國的投資人已不再認為，侵略台灣對中國這個全球第二大經濟體造成黑天鵝風險的可能性是微乎其微。

「黑天鵝」是形容發生機率極低、易被忽略的事件，具有不可測性、衝擊力道大，和後見之明等三項特性。

金融時報報導，中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）表示，業界熱議戰爭發生的可能性，是否要撤出中國，以及如何在被封鎖的狀況下繼續經營；台灣局勢逐步升溫，突然間大家都認為台灣可能是下一個烏克蘭。

金融時報報導，活躍在中國的跨國企業面臨來自華府和盟國的壓力，要求企業經營從專注中國市場轉向多元化；目前之所以外流效果不明顯，代表中國作為消費市場和生產基地依舊難被替代，不過也有部分美國公司考慮將若干業務遷出。

上海美國商會會長鄭藝表示，對許多涉及全球供應鏈的美國製造商來說，台灣危機加劇惡化中美關係，迫使他們在他國設廠；「多數抱著『中國加一』或『中國加二』的想法，中國仍是主要產地，但在東南亞國家有個替代方案，以防萬一。」

業者也小心避免觸碰「辱華」紅線，一位匿名的美企高管說，應變計畫不是反中，而是審慎應對可能的衝突風險；鄭藝說，迪士尼和特斯拉等大型美國企業，依然高度依賴14億人口的消費市場，也做出「在中國、為中國」的長期承諾。

在北京工作近40年的投資主管馬宏（David Mahon）表示，對紐西蘭乳製品出口巨頭恆天然（Fonterra）來說，遠離最重要市場並非易事，「他們被建議要多元化，問題是要去哪？能不能承受未來五年無收益？根本無處可去。」

恆天然表示，正密切關注地緣發展，中國依然是具有極佳前景的獲利市場。

日本貿易公司住友商事財務長諸岡礼二表示，並未改變在中國的商業戰略，但會監控美國國會議長訪台的後果並思考下一步；隨著地緣緊張局勢增加，應對全球脫鉤風險是重大議題。

日本航運公司川崎汽船常務山鹿德昌說，「全球經濟真的可能發生美中脫鉤嗎？」

鄭藝表示，只有中國國家主席習近平和美國總統拜登親自面對面會晤，才可能緩解緊張，「你不會想看到脫鉤，不會想孤立中國，也不想看見這些國家徹底分道揚鑣，底線是美中領導人要合作解決分歧。」