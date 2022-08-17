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台海風險升高 國務院：準備好與台灣合作應對長期挑戰

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（華盛頓記者張文馨／攝影）
國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

中國駐美大使秦剛16日稱議員訪台和美軍穿越台海都是挑釁，要求美國不得升高局勢緊張；美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）17日表示，是中華人民共和國針對一個再平和不過的議長訪問，採取軍事挑釁等危險行動，美國準備好與台灣合作應對長期挑戰。

普萊斯拒絕評論秦剛說法。

普萊斯說，國會議員會經常組團訪問台灣，聯邦眾院議長訪台也不是首次；這類訪問完全符合美國的「一個中國」政策，與美國試圖捍衛和維護的現狀是一致的。

「如今，是北京在多方面加大對台灣的壓力。」普萊斯說，中方試圖在國際社會孤立台灣、試圖以軍事壓力和戰術恫嚇台灣，還試圖干涉台灣民主程序，這些行動除了增加更多風險，也已經破壞現狀，進而破壞台海和平穩定的基礎。

普萊斯表示，這些行動似乎只是剛剛開始，北京軍事恫嚇和經濟脅迫的力量都在加大，「美國認為這些行動會持續數日、數周。」

至於美國立場，普萊斯表示，美國會持續採取堅定冷靜的行動，來面對北京持續破壞現狀的作為，來維持和平穩定；他重申美國基於台灣關係法、六項保證和美中三聯合公報的「一個中國」政策，美國依據此長期政策支持台灣。

普萊斯表示，因為這項長期挑戰，近期內就會看到美國在各領域採取的作法，「我們準備好跟台灣合作，準備好與盟友夥伴合作，美國對台灣的支持一如既往地與其面臨的威脅相稱。」

▼美中互指破壞 台海現狀重新定義中

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

北京 秦剛 國務院

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一洲焦點／錢尼慘敗川普大樂、台海現狀重新定義中

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