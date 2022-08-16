川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

國會眾議員麗茲．錢尼。(美聯社)

懷俄明和阿拉斯加兩州16日舉行初選，批評前總統川普 不遺餘力的懷州共和黨 籍國會眾議員麗茲‧錢尼可能成為贊成彈劾川普最後一位敗選的眾議員；至截稿時為止，國家廣播公司新聞網(NBC News)、今日美國報等媒體預測，錢尼敗給了川普支持的哈瑞特‧海吉曼(Harriet Hageman)。

這兩州16日的初選中，除了錢尼之外，阿拉斯加州 也有兩位女性是選戰焦點，分別是競選連任的國會參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)，以及該州前州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)參加特別選舉，爭取遞補今年3月過世的前眾議員楊恩(Don Young)遺缺。

53歲的懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)曾是共和黨眾議院黨團第三號人物，卻因為反對前總統川普被撤除領導資格，在黨內變得孤立。已是「三連霸」眾議員的她這次爭取連任，參加共和黨初選選情被外界一路看壞；錢尼則表示，對於美國民主的未來而言，這場初選只是「戰役的開始」。

錢尼16日與曾任副總統的父親狄克‧錢尼(Dick Cheney)一起在泰頓郡(Teton County)圖書館投票所排隊等候投票時對媒體說，希望把競選團隊升級為一股全國運動，超越政黨界線，阻絕川普的影響力。

「初選只是戰役的開始」

她說：「今天，不論結果如何，絕對都是戰役的開始，這場戰役將會持續下去。」

律師出身的哈瑞特‧海吉曼(Harriet Hageman)獲得川普背書，在初選裡挑戰錢尼；華盛頓郵報分析，海吉曼支持度一路當先，在統計出近20%選票時，多家媒體即宣布海吉曼勝選，將代表共和黨在今年11月角逐懷俄明州唯一一席聯邦眾議員。

報導分析，在屬於共和黨鐵票倉的「深紅州」，錢尼希望靠著民主黨支持者、獨立選民力挺而反敗為勝，但仍無法提振選情。去年川普遭到國會彈劾時，投下贊成票的少數共和黨眾議員，由於後來引發黨內強大反彈，如今絕大多數都將告別國會。反川立場向來鮮明的錢尼，便是在川普彈劾案投下了贊成票，目前她也是眾院調查國會暴動特別委員會的副主席。

2020年大選，川普在懷州得票率約70%，拜登總統得票率僅27%。錢尼在選前倒數時刻推出最後一波競選廣告，仍然緊咬川普聲稱勝選結果遭竊的選舉陰謀論，直指川普的不實說詞彷彿「有毒」。媒體報導日前傳出，錢尼接下來可能參加2024年共和黨總統初選，目的則是在全國舞台上持續譴責川普。

阿拉斯加州初選同樣於16日登場，川普也是影響因素之一。