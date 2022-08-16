避開烏俄戰爭和中共軍演 美軍成功試射洲際彈道飛彈

美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）宣布，美國空軍16日成功試射一枚長程且可攜帶核彈頭的彈道飛彈，該次試射先前因為避免加劇烏俄戰爭和台海情勢緊張而二度延期。(路透資料照片)

美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）宣布，美國空軍16日成功試射一枚長程且可攜帶核彈頭的彈道飛彈 ，該次試射先前因為避免加劇烏俄戰爭和台海情勢緊張而二度延期。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這枚非武裝的義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈，在美西時間午夜12時49分從加州 范登堡太空部隊基地（Vandenberg Space Force Base）發射，飛越4200英里（約6760公里）後抵達西太平洋馬紹爾群島（Marshall Islands）附近的試驗場。

美國空軍發布聲明說，這次試射旨在「展示美國核力量安全、有效威懾的準備狀態，讓人們對美國核威攝的致命性和有效性充滿信心」。

聲明中指出，這次試射是例行與定期活動的一部分，目的是證明美國的核子威懾是安全、可靠而有效的，以震懾21世紀的威脅並讓美國盟友安心。並指同樣的試射曾經進行過300多次，而這次試射並非針對某一事件進行回應。

這次試射原本預定在3月，但為了避免加劇於2月24日爆發的烏俄戰爭緊張，因而延後。之後預定於8月4日發射，但由於美國眾院 議長裴洛西訪台、中國以大規模軍演回應，因而二度延期試射。