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日本自民黨月刊專訪 蔡英文：台海局勢十分緊張

記者丘采薇、劉宛琳／台北即時報導
台總統蔡英文(右)以視訊方式接受日本自民黨「自由」月刊專訪，提問人為眾議員河野太郎。圖／台總統府提供
台總統蔡英文(右)以視訊方式接受日本自民黨「自由」月刊專訪，提問人為眾議員河野太郎。圖／台總統府提供

兩岸局勢緊繃，中華民國總統蔡英文日前以視訊接受日本自民黨「自由」月刊專訪，總統府16日釋出內容。

蔡英文在訪談中指出，身為總統，她特別念茲在茲台灣安全，台海局勢十分緊張，台灣面臨巨大挑戰，「台灣具備守護區域和平的責任與義務，台灣的民主自由如果被擊倒，區域各國都會受到深遠的影響。」

蔡英文接受日本眾議員河野太郎提問，大篇幅提到台灣安全議題。

她表示，面對區域強權威脅，安全問題不只是台灣要單獨面對的問題，周邊國家共同合作和對話不可或缺；呼籲國際社會維護台灣和印太區域和平與穩定的重要性，並希望盡快建立安全對話機制。

河野問及，台灣在地緣政治上的重要性為何？蔡英文回應，在軍事緊張局勢持續的台海和平與穩定，對東亞及印太地區國家都十分重要，如同河野在凱達格蘭論壇提到「如果台灣受到侵略，無論是日本選擇如何的回應，日本勢必都會受到影響」，對世界經濟的影響極為龐大。

蔡英文說，很多人都知道台灣是全球高科技產品生產製造重鎮，尤其在全球半導體產業供應鏈扮演不可或缺的角色；台灣海峽是連結東海及南海的主要航路，所以台海的和平穩定，攸關全球高科技產品供應鏈的穩定。

河野也問，如何看待當前烏俄情勢？烏俄情勢的發展，潛在上是否助長或減少台海危機的風險？

蔡英文說，烏俄戰爭對台海情勢當然會有一定影響和示範作用，但究竟是助長或減少台海危機的風險，就要看民主國家是不是可以團結一致，共同應對威權主義的擴張與威脅。

蔡英文說，「台灣將會堅守民主陣線，也會持續強化自我防衛的力量，我們也期待持續深化與美國、日本等民主國家的合作，共同維持台海及印太區域的和平穩定。」

國民黨表示，對於台灣人民的安全，蔡英文不能僅靠喊話面對，政府有必要誠實針對台海局勢的現況，積極提出對應的措施，讓民眾安心。國民黨強調，對於區域安全情勢，各界都應克制，執政黨每一步都要謹慎拿捏，不要錯估形勢，讓台灣變成大國博弈中的犧牲者。

蔡英文 日本 供應鏈

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