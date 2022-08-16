我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若中封鎖台 全球商業多混亂？WSJ盤點影響面向

美客機驚傳「半空掉落金屬零件」差3公尺就砸到人

若中國封鎖台灣 全球商業會多混亂？WSJ盤點影響面向

編譯葉亭均／即時報導
中國大陸為回應美國參議院議員訪台一事，又宣布舉行軍演。圖為台灣2019年舉行的軍事演習。路透
中國大陸為回應美國參議院議員訪台一事，又宣布舉行軍演。圖為台灣2019年舉行的軍事演習。路透

繼眾院議長裴洛西訪台，引發中國以軍演「封鎖」台灣後，參議院外委會亞太主席馬基14日、15日率團訪台，又引發解放軍宣布在台灣周邊進行實戰化演練。華爾街日報為此整理，如果中國試圖封鎖台灣，可能對全球商業造成的影響。

封鎖會如何影響全球商業？

中國對台灣實施封鎖將削弱全球供應鏈，推高亞洲乃至其他地區的貨運價格，因為台灣在全球商業扮演重要角色。

台灣貢獻全球70%的晶片供應，是智慧手機、電腦和汽車等商品生產鏈的重要組成部分；台灣毗鄰多條太平洋航道，這些航道是價值數兆美元貿易進出東亞的關鍵路線。

凱投宏觀經濟學家李澤（Gareth Leather）上周表示，台灣國內生產毛額（GDP）占全球整體經濟的1%，但對世界經濟的重要性遠大於此，如果切斷台灣出口，將導致汽車和電子產品所用晶片短缺，推高通膨壓力。

台灣對晶片產業有多重要？

非常重要。台灣擁有全球最大晶圓代工業者台積電，台積電為蘋果、高通等公司生產半導體。研調機構顧能（Gartner）表示，去年在全球1000億美元的半導體製造市場中，台積電占比超過一半。

根據波士頓顧問公司和半導體產業協會（SIA）2021年的一份報告，如果台灣的晶片供應鏈受到嚴重干擾長達一年，全球電子產品公司將因此蒙受約4900億美元損失。報告說，如果台灣的晶片供應受到長期嚴重干擾，至少需要花三年時間並耗資3500億美元，才能在其他地區建立產能來彌補。另外，台積電董事長劉德音7月底接受CNN專訪時表示，使用軍事力量或攻入台灣將使台積電工廠無法運作。

除台積電 還能從哪獲晶片？

在全球晶片短缺和疫情期間供應鏈受阻凸顯出台灣在半導體行業的主導地位之後，西方國家已經在試圖減輕它們對台灣半導體的依賴。美國和歐盟都已承諾提供數以百億計美元的資金，以提高自身的晶片製造能力和相對於亞洲的競爭力。

台積電是美國總統拜登上周簽署晶片法案的受益者之一，該公司目前正在美國亞利桑那州耗資120億美元興建晶圓廠。台積電也正在日本投入70億美元建造工廠。

會影響到哪些大型產業？

台灣海峽是全球最繁忙的航道之一，據丹麥航運巨頭馬士基集團執行長施索仁表示，台灣海峽若被封鎖，將嚴重影響航運能力，「大家都必須繞道台灣，導致航行的路程增加」。

分析師說，航運時間拉長可能導致航運業者的燃料、船員支出增加，這些成本可能會轉嫁給企業和消費者。

保險公司近期已表示，在台海緊張局勢平息下來之前，他們不願意針對台海衝突可能產生的損失出售相關保險。分析海運和空運價格的Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）說，在裴洛西訪台之後，由於航運風險上升，8月初台灣和中國之間海運路線的短期運費比7月上漲11%。

封鎖台灣的情況會是如何？

根據國際法，封鎖是一種戰爭行為。若實施對台封鎖，可能會是阻止所有人員和物資進出台灣的全面行動，也可能是試圖阻止特定類型的運輸或貨物。分析師表示，解放軍可能進行空中和海上巡邏，在海下埋設水雷，甚至摧毀機場和港口。即便只是宣布封鎖，就可能促使航空公司和航運公司出於謹慎而改變運輸路線。

台灣國防部在2021年的一份報告中曾表示，解放軍有能力切斷台灣的空中和海上交通線，影響台灣的軍事物資和後勤資源的運輸。台灣可能遭受液化天然氣等大宗商品的短缺，而台灣有很大一部分電力是依賴進口天然氣來發電。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員唐安竹（Drew Thompson）表示，即便如此，目前尚不清楚中國軍隊是否有能力維持封鎖，任何封台企圖都可能促使美國、日本和其他國家出手干預。

北京採取封台措施有何顧忌？

分析人士表示，中國如果試圖封台，除了要付出軍事和地緣政治成本之外，對於北京方面來說，還有一個重要顧忌因素，那就是中國本身在貿易和就業上依賴台灣。

中國依賴台積電提供頂尖運算和工業應用所需晶片。全球最大的iPhone組裝業者鴻海等台企為中國提供大量民間就業機會。這也代表，北京方面無法在不使自身經濟受影響的情況下擾亂台灣經濟。

晶片 台積電 北京

上一則

中國突變相降息 擴大貨幣寬鬆救經濟

延伸閱讀

美國議員接連訪台 美西和統會：加速中國統一進程

美國議員接連訪台 美西和統會：加速中國統一進程
報復裴洛西訪台 專家：陸未來禁令 可能針對綠縣市產業

報復裴洛西訪台 專家：陸未來禁令 可能針對綠縣市產業
馬斯克眼中的中國

馬斯克眼中的中國
美議員接連訪台 美西和統會：加速中國統一的進程

美議員接連訪台 美西和統會：加速中國統一的進程

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
珍珠奶茶好喝又對味 網揭「加這一物」是關鍵

珍珠奶茶好喝又對味 網揭「加這一物」是關鍵
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增