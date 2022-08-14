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撤離阿富汗1周年 共和黨：美國協訓人員恐遭敵人利用

中央社／華盛頓14日即時報導
共和黨籍聯邦眾議員14日表示，拜登政府一年前撤離阿富汗時，未能優先撤走熟悉美國行動的前阿國安全人員，可能導致這些人遭到俄羅斯、中國和伊朗延攬或脅迫。圖為一架美軍運輸機2021年8月16日停在阿富汗喀布爾機場。（美聯社）
共和黨籍聯邦眾議員14日表示，拜登政府一年前撤離阿富汗時，未能優先撤走熟悉美國行動的前阿國安全人員，可能導致這些人遭到俄羅斯、中國和伊朗延攬或脅迫。圖為一架美軍運輸機2021年8月16日停在阿富汗喀布爾機場。（美聯社）

共和黨籍聯邦眾議員今天表示，拜登政府一年前撤離阿富汗時，未能優先撤走熟悉美國行動的前阿國安全人員，可能導致這些人遭到俄羅斯、中國和伊朗延攬或脅迫。

聯邦眾議院外交事務委員會（U.S. House Foreign Affairs Committee）的共和黨人在神學士（Taliban，另譯塔利班）接掌阿富汗一周年發布報告指出：「有鑑於一些前阿富汗軍事人員逃往伊朗，事情更是如此。」

這份報告指出，拜登政府2021年8月14至30日在喀布爾國際機場執行撤離行動時，未能優先撤走美國訓練的游擊隊和其他精銳部隊。

在撤離行動中，有13名美國軍人喪命，並有數百名美國公民和數以萬計面臨風險的阿富汗人遭美國丟下。

拜登政府稱撤離行動「非常成功」，把超過12萬4000名美國人和阿富汗人撤至安全地區，並結束了1場造成約3500名美軍和盟軍以及數十萬阿富汗人死亡的戰爭；但就在神學士殺害並虐待前阿富汗官員的消息持續傳出之際，數百名受過美國訓練的突擊隊員、其他安全人員和他們的家屬卻被留在阿富汗。

共和黨的報告說，這些人「可能被招募或被迫為仍留在阿富汗的美國敵人做事，包括俄國、中國或伊朗」，這樣的可能性「構成重大國家安全風險」，因為那些阿富汗人「了解美國軍方與情報圈的策略、技術和流程」。

共和黨這份報告列出撤離行動的新細節，包括國會證詞、軍方報告與新聞報導，顯示拜登政府如何凌駕美國指揮官的建議，未適切計畫，也無視神學士違反2020年撤離協議的事實。

阿富汗 拜登 共和黨

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