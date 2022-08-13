FBI搜川普住處引「政治化」聯想 白宮撇清仍陷兩難

FBI調查前總統川普在佛州的住家，白宮極力撇清是幕後指揮。圖為拜登總統13日在南卡州聖約翰島度假時，前往天主教堂做彌撒。(路透)

自前總統川普在佛州的住處「海湖莊園」(Mar-a-Lago)遭聯邦調查局(FBI)搜查以來，白宮 就極力與司法部 及FBI保持距離，但FBI史無前例地針對前總統的舉動，已經落入反對派「政治化」的口實，拜登 總統下一步該怎麼辦，外界也難有共識。

白宮對FBI搜查海湖莊園一事極力保持低調，且與司法部切割；例如白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，拜登事前對此並不知情；紐約時報還引述消息人士說，司法部長加蘭德(Merrick Garland)開相關記者會前，沒有事先知會拜登。

拜登自就任以來，就一直鮮少提到川普，直到近期1月6日國會暴動事件調查聽證會舉行，拜登才偶而對川普當時扮演的角色提出質疑；國會山莊報(The Hill)引述消息人士說法，指拜登寧願將談話的重心放在經濟等議題。

事實上，去年10月，拜登只因為說出「拒絕國會聽證傳票的人應當被起訴」，事後也表示此說法不妥。

但就算白宮一直致力於撇清與司法部調查行動的關係，然而，搜查白宮住家，已讓共和黨方面「調查出於政治動機」的說法甚囂塵上，難以收拾；但也因為要與司法部切割，可以預期白宮基本上會對外界的質疑保持沉默。

白宮陷入兩難局面，一名民主黨策士向國會山莊報表示，白宮不能對此事太過介入，但也不應放任外界各種說法不斷發酵。

一些策士主張，白宮不應繼續保持低調，不然有輸掉話語權的危險；民主黨策士羅查(Chuck Rocha)表示，拜登應該站出來，堅定強調FBI調查獨立，就算是前總統也不能凌駕於法律之上。

不過前聯邦參議員雷德(Harry Reid)的幕僚曼利(Jim Manley)表示，川普陷入愈來愈多麻煩，這個時候「見獵心喜」反而是「大忌」；儘管曼利也說，白宮對此無能為力乃「不幸之事」，尤其近期如氣候變遷法案等各種施政突破的時候。

聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)前幕僚凱許(Steve Cash)則說，白宮什麼都沒說，「一來是不合適，二來是真的不知道有什麼能說的」。