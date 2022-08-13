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川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

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川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普。（路透）
美國前總統川普。（路透）

衛報等多家媒體報導，美國聯邦調查局（FBI）幹員日前對佛州海湖莊園執行的搜索令12日解封，顯示前總統川普正因可能違反「間諜法」（Espionage Act），以及涉及妨礙司法和破壞聯邦政府紀錄等法律而受到刑事調查。

根據搜索令，FBI正在尋找川普不當處理包括部分註明「最高機密」（Top Secret）檔案在內的密件是否構成違法的相關證據。最值得注意的是，搜索令授權FBI幹員沒收自川普海湖莊園住處搜出的資料，以調查涉及「間諜法」的犯罪行為。

據報幹員從川普住處帶走了11箱機密文件，包括部分被標記為機密或最高機密的檔案。在FBI帶走的物品中有一張關於「法國總統」資訊的手寫便條、川普盟友史東（Roger Stone）的赦免令與照片活頁夾，還有搜索令附件稱為高度保密「敏感分類信息」（SCI）的文件。

川普辦公室當天晚上發布聲明，否認任何不當行為，也堅稱自己已經在任職期間動用權限解密這些文件，

衛報指出，「間諜法」禁止未經授權保留可能危害美國或有助於敵方的國安資訊，搜索令上列出的另外2條聯邦法律分別是把破壞或隱匿文件以妨礙政府調查定為犯罪，以及更廣泛禁止非法移交政府文件。違反上述法律而被定罪將面臨嚴厲懲罰，「間諜法」為進聯邦監獄服最高10年有期徒刑，妨礙司法為最高20年的有期徒刑，破壞聯邦政府紀錄的法條還可禁止任何被定罪的犯人未來擔任公職。

搜索令納入妨礙司法的法條，可能表明針對川普的調查不只關於可能非法保留紀錄，還有他是否試圖妨礙單獨或更廣泛的刑事調查。新曝光的資訊也顯示，聯邦司法部對川普的調查行動大幅升級，可能代表他至今面臨最危險與政治時刻之一。

川普 間諜 FBI

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