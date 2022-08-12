美智庫報告：黃海重要性十足 勿讓中國圈為內海

美國智庫詹姆士敦基金會的報告指出，目前國際社會焦點多放在南海，但黃海戰略地位很重要，僅靠韓國無力阻止中國霸權，若黃海落入中國手中，美國和日本 將後悔現在的無所作為。

韓國大陸戰略研究所首席研究員朴南泰（Joshua Nam Tae Park）近日發布於詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的報告指出，最近東北亞海域的頭條新聞聚焦在北京 聲稱基於台灣是中國領土的原則，台灣海峽不應被視為國際水域。

國際都把焦點放在台灣身上，6月17日舉辦、有關黃海事務的「韓中海洋事務對話合作機制」會議幾乎無人關心。

中國東部海岸緊鄰4個海域，北端有黃海（韓國稱西海）。朴南泰指出，從安全和經濟角度看，黃海對中國可能最為重要。

中國重要的大型港口城市天津經由渤海與黃海相通，距首都北京僅120公里，因此在安全上至關重要。然而，儘管黃海具有重要的戰略意義，卻未引起外界太多關注。

從經濟上來看，黃海對中國也非常重要。中國西部以沙漠和山脈為主，東部則人口稠密，包括大連、青島、上海等大城市都位於緊鄰黃海的沿岸地區，占中國經濟很大比重。此外，渤海灣還有油田。

朴南泰表示，有鑑於黃海對中國的戰略和經濟價值，北京企圖阻絕外部勢力進入黃海也就不令人意外，尤其是美國。然而，中國企圖從本質上將黃海變成自己的領海，這種做法令韓國當局相當憂心。

他指出，如果中國實現把黃海內海化的目標，將同時大幅促進北京統一台灣。因為對於中國來說，完全控制黃海是成功犯台的先決條件。

朴南泰提到，為了實現強行統一台灣，中國將需要控制台灣北方的東海，以及南方的南海。由於日本在東海擁有強大海軍戰力，因此控制東海將是一大挑戰。為了在對抗日本的方面取得成功，中國必須確保黃海作為強大的後方作戰基地。

此外，透過封鎖黃海，中國可以分裂日本的海軍戰力。日本艦隊部署分為兩部分，一部分位於太平洋，另一部分在日本海，日本各島嶼介於太平洋與日本海之間。而從日本海前往東海的航道，須行經黃海的邊緣，因此中國若完全控制黃海，將限制日本支援防衛台灣的能力。

同樣地，如果中國完全控制黃海，也將阻斷駐紮於南韓西岸平澤市的駐韓美軍船隻運輸，這會妨礙對於台灣的支援。

朴南泰表示，韓國愈來愈擔心北京最終試圖把黃海變成中國的內海，因此開始將中國視為潛在軍事威脅。韓國海軍時常在黃海與中國艦艇相遇，韓國空軍也例行監測到中國軍機從黃海起飛，在朝鮮半島南部上空盤旋，不經通知進入韓國防空識別區。中國更是和俄羅斯 在日本海舉行聯合空中演習。

他提到，近年來，美國軍方派遣偵察機監視中國在黃海的軍事活動。2020年8月25日，駐韓美軍派遣一架U-2偵察機前往渤海灣上空，但中國軍方先前已宣布於8月22日至26日在黃海和渤海灣設立禁飛區，並進行軍事演習。中國軍方發言人之後強烈譴責美軍派出偵察機。

朴南泰指出，美國對抗中國的相關舉措主要集中在南海和台灣海峽。但在此同時，受中國在黃海活動影響最深的韓國，在因應中國日益增長的海軍實力和獨斷方面卻沒有太多對策。

他表示，不幸的是，外部勢力對黃海的興趣相對較小。美國的心思都放在跟中國海軍於東北亞其他地區展開對抗，黃海似乎注定要成為中國的內海。

朴南泰更說到，僅憑韓國幾乎無法阻止甚至延緩這個結果。如果中國完全控制了黃海，那麼美國和日本肯定會為它們目前的不作為感到後悔。