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紐時：解放軍圍台軍演弄巧成拙 強化台灣多方戰略

中央社台北12日電
紐時綜合專家分析，指解放軍軍演弄巧成拙，激勵了台灣與中國對抗的信念，增加了擺脫對中國經濟依賴的緊迫性，及可能加強台美軍事合作。（美聯社）
紐時綜合專家分析，指解放軍軍演弄巧成拙，激勵了台灣與中國對抗的信念，增加了擺脫對中國經濟依賴的緊迫性，及可能加強台美軍事合作。（美聯社）

眾議院議長裴洛西訪台後，中國圍台軍演。紐時綜合專家分析，指解放軍軍演弄巧成拙，激勵了台灣與中國對抗的信念，增加了擺脫對中國經濟依賴的緊迫性，及可能加強台美軍事合作。

紐約時報12日報導，中國因裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台而進行圍台演訓，原意是要起威懾作用，但結果在台灣並沒有產生預期效果，反而加強了台灣雙管齊下戰略，即避免公開對抗的同時，增強國際對台支持。

報導指出，解放軍圍台軍演原意是模擬封鎖台灣，但似乎使台灣人更相信，要在中美對峙中找到中間立場，需要展開自己的外交、經濟和軍事活動。這包括台灣已悄悄尋求美國支持，在對台軍售及表態支持台灣民主取得進展。

報導引述台灣師範大學東亞學系教授范世平說，從某方面來看，解放軍軍演已經弄巧成拙，「中國這次已經有點被看破手腳」，並指台灣已變成世界的焦點。

范世平說，解放軍軍演激勵了台灣與中國對抗的信念，增加了有必要保衛台灣、擺脫對中國經濟依賴而將本地經濟多樣化的緊迫性。即使是國民黨內部，也在如何與北京保持關係的問題上出現分歧。解放軍軍演也提高了海外對台灣困境的認識，引發了外界對中國的譴責。

他又說，台灣已越來越擅長「國會外交」，即尋求主要國家的資深議員的支持，裴洛西訪台可能成為未來的範例，讓台灣加強國際交流。今年7月歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）也訪問了台灣。

范世平說，「搞不好美國新的眾議院議長也會來台灣訪問，變成是一個慣例。」他還認為，裴洛西有可能邀請蔡英文在國會發表演講。

報導指出，解放軍軍演也可能進一步加強美國對台軍售的緊迫性。台灣官員曾抱怨武器訂單交貨推遲等問題，對台灣想要的海軍直升機等，美國認為沒必要。

台灣民主實驗室（Double Think Lab）軍事與網路事務諮詢顧問廖彥棻說，台灣必須先向美國證明有必購買這些武器，而解放軍軍演提供了可靠證據。

報導指出，解放軍圍台軍演也幫助了改善台美軍隊之間的協調，例如雙方合作確保裴洛西的飛機在台安全降落。中國表示將繼續在台灣海峽軍演，也為台美分享觀察和情報提供寶貴經驗。

報導引述國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，解放軍軍演為評估中國的軍事能力提供了難得機會，他認為中國還沒有發展到有「全面進攻台灣的能力」。

報導指出，解放軍軍演也增強了台灣內部對軍隊的支持，此前台灣政府一直討論延長兵役時間，但一直難以將新的戰略願景施加給軍隊領導層。蘇紫雲說，解放軍軍演增加了強化軍隊的緊迫性，也引發了增加台灣國防預算的聲音。

報導還提到，解放軍軍演也可能為台灣與鄰國建立更友好的關係舖路。中國飛彈落入日本專屬經濟區後，日方向中方抗議，這為一直呼籲與日本進行安全對話的台灣官員，提供了一個潛在的機會。

台灣智庫副執行長賴怡忠表示，現在已經不是台日和台美兩個雙邊的討論，必須盡快建設台灣和美日同盟對話。

解放軍 裴洛西 眾議院

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