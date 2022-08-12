WSJ：北京著手準備年底拜習會

中方正著手準備，讓中國國家主席習近平(右)在年底參加20國集團（G20）或亞太經濟合作會議（APEC）的領導人會議時，和拜登總統(左)舉行實體會議；若成真，這將是兩位領導人近三年來首度面對面會晤。美聯社

華爾街 日報12日獨家報導，中方正著手準備，讓中國國家主席習近平 在年底參加20國集團（G20）或亞太經濟合作會議（APEC）的領導人會議時，和拜登總統舉行實體會議；若成真，這將是兩位領導人近三年來首度面對面會晤。

華爾街日報引述知情人士報導，中國官員正在準備習近平出訪東南亞 事宜，並安排與拜登的實體會議。

華爾街日報報導，中方在此時安排拜習會，可能表示習近平對今年秋天要舉行的20大很有信心。

知情人士表示，在20大結束後，習近平會先到印尼峇厘島參加11月15日到16日的G20領導人會議，前往泰國曼谷參加APEC峰會；不過目前都在準備階段，並未定案，因此中方朝「在其中一場峰會舉行美中領導人場邊會議」準備。

知情人士表示，若習近平順利出訪東南亞，他也會啟動數場國是訪問，會晤區域國家領導人，以維繫中方和東南亞的領袖往來關係，並強調北京對東南亞國家的重視。

中國外交部答覆華爾街日報詢問表示，中方支持印尼和泰國主辦這兩場會議，也願意和各方合作，促進會議達成正面成果。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）對此表示，拜習在上月28日的電話中確認，指揮底下工作團隊推動兩人實體會面事宜，但目前無法任何關於會面時間或地點的細節。