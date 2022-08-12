我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：北京著手準備年底拜習會

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

WSJ：北京著手準備年底拜習會

記者張文馨／華盛頓即時報導
中方正著手準備，讓中國國家主席習近平(右)在年底參加20國集團（G20）或亞太經濟合作會議（APEC）的領導人會議時，和拜登總統(左)舉行實體會議；若成真，這將是兩位領導人近三年來首度面對面會晤。美聯社
中方正著手準備，讓中國國家主席習近平(右)在年底參加20國集團（G20）或亞太經濟合作會議（APEC）的領導人會議時，和拜登總統(左)舉行實體會議；若成真，這將是兩位領導人近三年來首度面對面會晤。美聯社

華爾街日報12日獨家報導，中方正著手準備，讓中國國家主席習近平在年底參加20國集團（G20）或亞太經濟合作會議（APEC）的領導人會議時，和拜登總統舉行實體會議；若成真，這將是兩位領導人近三年來首度面對面會晤。

華爾街日報引述知情人士報導，中國官員正在準備習近平出訪東南亞事宜，並安排與拜登的實體會議。

華爾街日報報導，中方在此時安排拜習會，可能表示習近平對今年秋天要舉行的20大很有信心。

知情人士表示，在20大結束後，習近平會先到印尼峇厘島參加11月15日到16日的G20領導人會議，前往泰國曼谷參加APEC峰會；不過目前都在準備階段，並未定案，因此中方朝「在其中一場峰會舉行美中領導人場邊會議」準備。

知情人士表示，若習近平順利出訪東南亞，他也會啟動數場國是訪問，會晤區域國家領導人，以維繫中方和東南亞的領袖往來關係，並強調北京對東南亞國家的重視。

中國外交部答覆華爾街日報詢問表示，中方支持印尼和泰國主辦這兩場會議，也願意和各方合作，促進會議達成正面成果。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）對此表示，拜習在上月28日的電話中確認，指揮底下工作團隊推動兩人實體會面事宜，但目前無法任何關於會面時間或地點的細節。

習近平 東南亞 華爾街

上一則

FDA新指南：居家檢測5天3次陰性 才能確保沒染疫

延伸閱讀

解放軍演飛彈落入日本專屬經濟區 傳是習近平親自下令

解放軍演飛彈落入日本專屬經濟區 傳是習近平親自下令
上月拜習通話 習近平傳曾表達「無意與美作戰」

上月拜習通話 習近平傳曾表達「無意與美作戰」
歷史學者示警拜登：美國民主搖搖欲墜

歷史學者示警拜登：美國民主搖搖欲墜
通膨仍勝預期 股指反彈暫歇

通膨仍勝預期 股指反彈暫歇

熱門新聞

眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰
吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來
武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃

武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃
拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1