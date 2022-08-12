短評╱北京突然再度介意南韓部署薩德的背後原因

南韓11日表示，部署薩德系統的星州駐韓美軍基地預計8月底恢復正常部署。圖為2017年星州薩德反飛彈系統。（美聯社）

沉寂一時的南韓 部署美軍薩德（THAAD）飛彈防禦系統話題，最近再度成為中韓爭議。兩國外交部長9日在青島舉行會談，中國外交部發言人汪文斌在會後說明成果時，就薩德問題稱南韓政府正式作出「三不一限」政策宣示，包括不加入美國飛彈防禦系統（MD）、不追加部署薩德反飛彈系統、不推進韓美日軍事同盟，並限制南韓運用部署在駐韓美軍基地的薩德系統。

不過，南韓外交部隨即澄清，現任政府及前任政府從未與中方就此作出約定或協議；同時強調薩德是保障南韓免於北韓 核武及飛彈威脅的自衛手段，屬國家安全主權事項，不應納入協商範圍。

耐人尋味的是，在南韓政府公開否認有所謂的「三不一限」承諾後，北京 外交部12日的回應。例行記者會上，路透記者率先發問：在滿足韓方保衛領土的需要和解決中方有關該系統可能被美國用於阻遏中國的關切之間，能否找到平衡點？

汪文斌回答：「我想問問在座記者朋友中，還有沒有其他人也關心薩德問題」？

《北京青年報》記者隨即追問：11日，韓國國防部長李鍾燮表示，薩德雷達方向若朝向中國，電波會被基地山峰阻擋，在物理上無法實現對華探測。薩德僅能防禦半島，無法在美防禦系統中扮演任何角色，不會針對中國。中方對此有何評論？

汪文斌回答：「中方歷來尊重韓方的主權，理解韓方的安全關切，但美方在韓部署薩德反導系統損害中國的戰略安全，中方不可能置之不理。中韓兩國外長日前在青島會晤時就這一問題深入交換了意見，闡述了各自立場，認為應重視彼此安全關切，努力予以妥善處理，不使其成為影響兩國關係的絆腳石。希望韓方按照雙方諒解和兩國外長青島會晤達成的共識，繼續妥善處理這一問題」。

問題來了：為何在此時重提薩德話題？北京為何如此在意薩德？

當初北京乃至莫斯科都反對南韓部署薩德，系統裡面的AN/TPY-2雷達是主因，雷達主要負責目標探測與跟蹤、威脅分類和彈道飛彈的落點估算，並即時引導攔截飛彈。如果部署更多的薩德，中國東部和東北部的軍事活動可能都會落入駐韓美軍的偵監範圍。

另一個問題則是，時隔五、六年，北韓飛彈技術再度精進，愈來愈能夠低空出擊，低於薩德能夠防禦飛行高度在40至150公里的飛彈。此時部署更多的薩德，意義何在？

北京真正擔憂的不是薩德，而是可能隨之而來的中程核武。華府在2019年8月片面廢棄了與前蘇聯簽訂的「中程核武條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces，INF），允許美國擁有射程從500至5500公里的短程和中程飛彈。

美軍若在南韓部署中程核武，對北京已經夠頭痛；如果部署在距離台灣更近的日本沖繩，簡直就是噩夢。恐怕這才是北京如此在意南韓考慮增設薩德的主因。