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想確認沒染疫？FDA新指引：5天內須居家檢測3次陰性

記者顏伶如／即時報導
圖為居家抗原檢測組。（歐新社）
圖為居家抗原檢測組。（歐新社）

使用居家病毒檢測組的民眾，如果要確認並未感染新冠病毒，根據聯邦食品暨藥物管理局(FDA)11日頒布新指引，必須在五天之內獲得三次陰性結果，才能安全地與祖母擁抱，而不是只靠一次或兩次陰性結果而已。

藥局新指引是根據麻州大學(University of Massachusetts)研究人員最新完成的研究建議。研究結果顯示，無症狀民眾在48小時內進行三次居家病毒檢測，檢測準確度將比三天內完成兩次檢測更好。

食藥局建議民眾進行第三次居家病毒檢測，目的在於讓自認為可能曝露於病毒底下的民眾能夠安心，或者讓對兩次陰性結果仍無把握的民眾可以放心。

不過，最新建議指引代表著制度規定將有重大改變，因為市面上目前販售與配送的居家病毒快篩檢測組，都是每組兩劑的包裝形式。

居家抗原檢測(antigen tests)的優點在於快速簡便、價格便宜，但與通常在實驗室進行的聚合酶鏈鎖反應(Polymerase Chain reaction，PCR)檢測相比，抗原檢測敏感度較差。

食藥局總共核准了20多種居家抗原檢測組，但也表示居家檢測較不精準，尤其是在感染初期，或者患者尚未出現染疫症狀的期間。也就是說，無症狀染疫患者一接觸到新冠病毒就立即進行居家病毒檢測，很可能出現偽陰性的結果。因此食藥局先前建議民眾，居家病毒檢測應該在48小時之內完成兩次。

麻州大學研究團隊指出，目前全美各地藥局、超市販售的兩劑一組居家病毒檢測，對於無症狀染疫患者來說準確度依然頗高。研究結果顯示，出現染疫症狀的研究對象當中，48小時內兩度進行居家病毒檢測時，測出感染新冠病毒的機率高93%。研究人員透過更準確的實驗室檢測，驗證了居家病毒檢測的結果。

未出現染疫症狀的研究對象中，48小時兩度進行居家病毒檢測時，準確度則降至只有63%，如果在第二次檢測後隔兩天追加第三次檢測，準確度則提升到79%。

檢測 藥局 麻州

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