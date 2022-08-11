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華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒

中央社索馬利蘭哈爾格薩11日綜合外電報導
圖為索馬利蘭外交部長瑞格薩今年2月11日率團訪台，在台北君悅飯店舉辦媒體見面會。(記者余承翰／攝影)
圖為索馬利蘭外交部長瑞格薩今年2月11日率團訪台，在台北君悅飯店舉辦媒體見面會。(記者余承翰／攝影)

在中國的利益誘惑攻勢下，少有非洲國家敢對北京說不，索馬利蘭共和國是其中的例外，讓中國當局怒不可遏。

索馬利蘭國會8日發表聲明，指責中國因美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台而在台灣四周舉行的軍演「可能破壞區域和平」。索馬利蘭和史瓦帝尼是台灣在非洲的兩個邦交國。

索馬利蘭1991年宣布脫離索馬利亞而獨立，並一直爭取世界各國承認，在外交上與力圖擺脫中國控制的台灣結盟。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）最大的瓦新（Waheen）市集4月失火，造成15億美元損失，並嚴重衝擊當地經濟。中國駐索馬利亞大使費勝潮事後要求前往探視，並商討如何緩解此事影響，以及如何救助當地Covid-19病患和東非旱災災情。

不過在動身之前，費勝潮為他的哈爾格薩之行添加了一些行程，包括會見索馬利蘭國會議員、反對黨領袖以及大學生。

這使索馬利蘭當局立即產生警覺，懷疑費勝潮的目的不是要談緊急援助，而是要吸收當地盟友，以破壞索馬利蘭與台灣的友好外交關係。

索馬利蘭外長瑞格薩（Essa Kayd）說，「這純屬政治目的」，因此對費勝潮表達不歡迎的態度，使得費勝潮所謂的探視災情無法成行。

瑞格薩接受訪問表示：「我們認為此行並不合適，並非因為我們擔心任何狀況，而是因為這與雙方商定的議題有所不同。」

非洲少有任何國家地區敢於拒絕中國，因為中國國有企業在非洲各地廣建海港、機場航廈和高速公路，但也使得當地債台高築。

台灣與索馬利蘭於2020年相互設代表處後，中國派出多個代表團前往哈爾格薩，試圖扼殺台索結盟。當時索馬利蘭外交部的一名官員回憶指出，北京提出條件，如果索馬利蘭不理台灣，中國將在當地修建道路和機場。

然而，索馬利蘭並不妥協，讓中方暴怒。今年索馬利蘭派出一支官方代表團至台灣，北京再度感到惱火。

瑞格薩表示，索馬利蘭「樂於接受能與任何國家建立的雙邊關係，但必須是毫無附加條件，我們不會容許任何一方對我們的外交關係發號施令」。

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