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FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

佛州莊園遭搜查 川普暗指FBI可能「藉機栽贓」

中央社／華盛頓10日綜合外電
川普說FBI探員可能藉機「栽贓」。(路透)
川普說FBI探員可能藉機「栽贓」。(路透)

聯邦調查局（FBI）探員8日無預警搜索前總統川普位於佛州的莊園，引發共和黨人強烈不滿，川普今天抱怨自己被禁止進入莊園，還說探員可能藉機「栽贓」。

川普在他自己創立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上貼文說：「FBI和來自聯邦政府的其他人無預警搜索海湖俱樂部（Mar-a-Lago），不讓包括我的律師在內的任何人接近搜查或檢查區域。」

「每個人都被要求離開這座莊園，他們不想被打擾，沒有任何目擊者看到他們在做什麼、拿什麼，或者，希望沒有藉機『栽贓」』。」

法新社報導，海湖俱樂部遭無預警搜索一事，意味針對川普的多起司法調查突然升級。FBI拒絕針對搜索西棕櫚灘（West Palm Beach）這座富麗堂皇的宅邸一事提供細節資訊。

美國新聞媒體報導，FBI探員當時執行法院批准的搜查行動，此事與白宮機密文件可能遭不當處置有關；川普去年1月離開白宮後，將這些文件送到海湖俱樂部，而非送往國家檔案局。

76歲的川普和共和黨高層人士譴責這起無預警搜索行動是出於政治動機，川普還說「激進左派民主黨人士將司法系統武器化，他們極度不希望我在2024年競選總統」。

川普說：「歷來沒有任何一位美國總統曾經碰上這種事。」

川普今天在貼文中質疑，民主黨籍對手前總統歐巴馬和2016年總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）從未受到同樣的周密調查。

他說：「歐巴馬和（希拉蕊．）柯林頓雖然爭議很大，卻從未被無預警搜索過！」

川普支持者在海湖俱樂部遭FBI無預警搜索後發表種種暴力言論。根據美聯社報導，FBI局長瑞伊（Christopher Wray）今天對這些人說了重話。

2017年獲川普任命擔任FBI局長的瑞伊稱網路上流傳對FBI探員和司法部的種種威脅「危險且應受譴責」。

瑞伊說：「我一直擔心執法部門受到的威脅。對執法部門施暴不是辦法，無論你對誰心存不滿。」

川普 FBI 社群媒體

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