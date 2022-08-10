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FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

記者顏伶如／即時報導
在聯邦調查局幹員於佛州搜查川普海湖莊園後，川普的支持者前往海湖莊園附近向聯調局示威。 (Getty Images)
在聯邦調查局幹員於佛州搜查川普海湖莊園後，川普的支持者前往海湖莊園附近向聯調局示威。 (Getty Images)

前總統川普與國家檔案館(National Archives)之間的衝突趨於白熱化，聯邦調查局(FBI)幹員8日晚搜索川普位於佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)的住所，如此大動作在美國歷史前所未見。

紐約時報報導分析，這是司法部長加蘭德(Merrick Garland)的高風險賭注，因為司法部必定面臨外界抨擊，指責對川普展開政治清算，因為川普是拜登總統2020年大選的對手，兩人極可能於2024年大選再次交手。

川普執政期間頻頻將聯邦調查局及司法部妖魔化。這兩個機構準備對川普展開調查時，川普的回應則是企圖摧毀美國司法體制的正當性。紐時分析，先前的恩怨背景讓加蘭德調查川普面臨更高難度，不管如何行動，川普支持者同樣強烈反彈。

聯邦調查局幹員與佛州當地警員8日在聯邦調查人員於佛州搜查川普海湖莊園時在外面警戒...
聯邦調查局幹員與佛州當地警員8日在聯邦調查人員於佛州搜查川普海湖莊園時在外面警戒。 (Getty Images)

美國社會明顯兩極化，期中選舉今秋即將登場，調查人員8日突搜川普住處，讓司法部的公信力面臨考驗。報導分析，加蘭德勢必面臨越來越大的壓力，必須為聯邦調查局的搜索行動找到正當理由。若調查人員尋找機密文件的大動作搜索，到頭來不足以做為構成犯罪的證據，這起行動將成對川普政治追殺後得到反效果的另一案例。

不過報導指出，川普同樣面臨風險。他8日第一時間便跳出來痛批加蘭德與聯邦調查局，指稱類似行動只發生在第三世界國家，卻忘記自己是卸任元首，不再享受特權保護，倘若被發現對於可能危害國家安全的高度機密檔案有不當處理，情勢變得對他不利。

數名歷史學家指出，這次搜索行動雖然罕見，但用在一名動不動就愛挑戰法律、拒絕承認敗選還協助策畫推翻2020年選舉結果的前任總統身上，似乎適得其所。

國家檔案館今年稍早發現，川普2020年連任失敗後，從白宮帶走了大批機密文件，聯邦機關因此針對此事啟動調查。調查人員向法官申請搜查令獲准。

▼川普四大官司纏身

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 司法部 期中選舉

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