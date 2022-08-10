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一洲焦點／川普4大官司纏身仍要選總統、北京出台灣白皮書

搜川普莊園 華爾街日報：司法部引來高風險

中央社華盛頓10日綜合外電報導
前總統川普。美聯社
前總統川普。美聯社

「華爾街日報」今天指出，聯邦調查局搜查前總統川普的莊園，不值得任何人歡呼；司法部此舉引起了自己無法控制也不明白的政治怒氣，為該部和美國構成了與對川普一樣高的風險。

▼川普四大官司纏身 還要選總統

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

華爾街日報（The Wall Street Journal）言論版表示，人人皆知，聯調局（FBI）對前總統採取這樣的執法行動史無前例。8日搜查須有符合刑事偵查合理依據的司法令狀，但除媒體所獲消息外，司法部鮮少透露詳情，因此難以斷定聯調局的搜查目的。

根據媒體所獲消息，此事與川普可能對機密文件處理不當或違反總統文件法（Presidential Records Act）有關。倘若情況如此，這次的突然搜查就是檢方行事過當，也是嚴重的錯誤。因為檔案文件爭議一向是透過協商解決，川普與國家檔案局（National Archives）的爭端就是如此處理。

川普已歸還15箱文件，但國家檔案局希望知道，川普是否仍保有他不該擁有的機密資料。這似乎是聯調局搜查佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）的原因。但令人十分不解的是，何以不能透過雙方合作以解決此事？至多下達傳票？

司法部有人指出，這樣的搜查可將川普與希拉蕊．柯林頓2016年競選總統之前不當處理機密資料相提並論。不過正如川普所說，希拉蕊並未遭到起訴。除非川普的行為對國家安全構成嚴重風險，否則半數美國人會認為，搜查川普莊園是司法不對等的作法。

也有許多媒體報導指出，司法部已對2021年1月6日國會遇襲案展開大陪審團調查，而川普可能是調查目標。司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已承受到起訴川普的沈重政治和媒體壓力，因此聯調局的搜查可能就是為了尋找相關證據。

聯調局搜查海湖俱樂部距離期中選舉僅約90天，也增加了政治聯想。民主黨有意以川普的爭議作為期中選舉的最主要訴求議題，這正是調查國會遇襲案的眾院委員會將繼續運作到秋季的原因。

但若是有人以為川普的起訴和審判將順利進行，將會大感意外。屆時大批川普支持者將認為，這恰好證實了川普對於「國中之國」（deep state）的指控，因此無人能料準這些選民的反應，而賈蘭德是否考慮到所有這些情況？

川普 司法部 期中選舉

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