資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、前世界日報 溫哥華社總編輯徐新漢（John Hsu） 5日因癌症，病逝加拿大 卑詩省列治文市（Richmond），享年83歲。

徐新漢出生印尼，後赴台灣就學，1964年自政治大學新聞系畢業後，畢生投入新聞事業；他曾任台灣中央日報記者，移民加拿大，陸續擔任新國民報及溫哥華世界日報首任總編輯共30年。

徐新漢數十年來筆耕不斷，發表過許多報導，對促進華文世界政經文化交流貢獻卓著；另一方面，他早年提拔栽培眾多新聞人才，散布大溫哥華地區中英文媒體，更是提升僑界媒體專業水準的重要推手。

前世界日報溫哥華社社長韓尚平表示，痛惜溫哥華新聞界失去一位終身以新聞為職志的前輩楷模，僑界也失去一位熱心結合僑社力量的領袖，對他有無盡的感念與追思。

徐新漢數年前發現罹癌，持續追蹤治療，不幸仍於今年稍早復發，經醫診斷後轉入安寧照護，5日清晨安詳離世；家屬將擇日舉行公開追思會。

在新聞工作外，徐新漢也熱心服務僑社，曾任台灣各大學加西校友聯合會總召集人、加拿大華文作家協會會長、加西留台僑生校友會會長、加西政大校友會會長、中華民國 僑委會僑務顧問和中國國民黨加拿大總支部常委。