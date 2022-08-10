我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大官司纏身仍要選總統、北京出台灣白皮書

一元店這10項商品 花再少錢都不值得

遭英國召見抗議 中駐英大使反警告：不要跟著美國玩火

記者廖士鋒／即時報導
中國駐英大使鄭澤光10日警告英國，不要跟著美國玩火。圖為他3月參加「紀念中英建立大使級外交關係50周年座談會」。（圖／取自中國駐英使館官網）
中國駐英大使鄭澤光10日警告英國，不要跟著美國玩火。圖為他3月參加「紀念中英建立大使級外交關係50周年座談會」。（圖／取自中國駐英使館官網）

中國連日對台軍演，引起西方國家關切，英國為此召見中國駐英大使抗議，不過中國駐英大使反而警告英國，不要跟著美國玩火。

據中國駐英使館官網10日晚間訊息，指中國駐英大使鄭澤光當天會見英國外交發展部高級官員，「再次就英方在台灣問題上的錯誤言行提出嚴正交涉，堅決駁回英方無理指責」，他指出，「英方罔顧事實、顛倒黑白，對中方捍衛國家主權和領土完整的正當必要舉措說三道四。中方對此堅決反對，予以強烈譴責」。

鄭澤光強調美方和台灣當局必須為自己犯下的錯誤負全部責任，他並表示，「如果英方真的關心台海和平穩定，就應該去譴責美國和台灣當局，阻止他們挑釁『玩火』，就應該約束英方自己的言行，不要向『台獨』勢力發出錯誤信號，更不要對中國捍衛自身主權和領土完整的正當舉措指手畫腳」。

對於雙邊關係，他強調，「英方在50年前發表的中英聯合公報中明確承認中方關於台灣是中國一個省的立場，承諾僅和台灣保持非官方關係，無論是所謂『助台自衛』，還是派議員訪台，都嚴重違反一個中國原則和中英聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，也必將給中英關係帶來嚴重後果。英方對此是清楚的」。

鄭澤光敦促英方，「恪守自己作出的承諾，不要跟著美國『玩火』，不得同台灣發展任何形式的官方聯繫或開展任何形式的軍事合作，停止為美國和“『台獨』分裂勢力說項，停止任何干涉中國內政的言行」。

根據英國外交發展部官網10日訊息，英國外相特拉斯（Liz Truss）指示外交副大臣巴羅（Tim Barrow）召見鄭澤光，要求後者解釋中國對台行為，且強調英國看到北京越來越咄咄逼人的言行，已威脅到台灣周邊地區的和平與穩定，敦促中國以和平方式解決分歧，不得威脅、使用武力或脅迫。

英國 北京

上一則

伊朗男子密謀暗殺波頓 遭司法部犯罪起訴

延伸閱讀

美國7月CPI升勢減緩 金融市場正面反應

美國7月CPI升勢減緩 金融市場正面反應
美國內旅遊比出國貴 選對地方、買對保險很重要

美國內旅遊比出國貴 選對地方、買對保險很重要
美國7月通膨低於預期 Fed可能放緩升息步調

美國7月通膨低於預期 Fed可能放緩升息步調
拜登簽署晶片案 投入520億元挺半導體業抗中

拜登簽署晶片案 投入520億元挺半導體業抗中

熱門新聞

中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55

超人氣

更多 >
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機
世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
美待售房屋數量 直線飆升

美待售房屋數量 直線飆升