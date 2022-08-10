遭英國召見抗議 中駐英大使反警告：不要跟著美國玩火

中國駐英大使鄭澤光10日警告英國，不要跟著美國玩火。圖為他3月參加「紀念中英建立大使級外交關係50周年座談會」。（圖／取自中國駐英使館官網）

中國連日對台軍演，引起西方國家關切，英國 為此召見中國駐英大使抗議，不過中國駐英大使反而警告英國，不要跟著美國玩火。

據中國駐英使館官網10日晚間訊息，指中國駐英大使鄭澤光當天會見英國外交發展部高級官員，「再次就英方在台灣問題上的錯誤言行提出嚴正交涉，堅決駁回英方無理指責」，他指出，「英方罔顧事實、顛倒黑白，對中方捍衛國家主權和領土完整的正當必要舉措說三道四。中方對此堅決反對，予以強烈譴責」。

鄭澤光強調美方和台灣當局必須為自己犯下的錯誤負全部責任，他並表示，「如果英方真的關心台海和平穩定，就應該去譴責美國和台灣當局，阻止他們挑釁『玩火』，就應該約束英方自己的言行，不要向『台獨』勢力發出錯誤信號，更不要對中國捍衛自身主權和領土完整的正當舉措指手畫腳」。

對於雙邊關係，他強調，「英方在50年前發表的中英聯合公報中明確承認中方關於台灣是中國一個省的立場，承諾僅和台灣保持非官方關係，無論是所謂『助台自衛』，還是派議員訪台，都嚴重違反一個中國原則和中英聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，也必將給中英關係帶來嚴重後果。英方對此是清楚的」。

鄭澤光敦促英方，「恪守自己作出的承諾，不要跟著美國『玩火』，不得同台灣發展任何形式的官方聯繫或開展任何形式的軍事合作，停止為美國和“『台獨』分裂勢力說項，停止任何干涉中國內政的言行」。

根據英國外交發展部官網10日訊息，英國外相特拉斯（Liz Truss）指示外交副大臣巴羅（Tim Barrow）召見鄭澤光，要求後者解釋中國對台行為，且強調英國看到北京 越來越咄咄逼人的言行，已威脅到台灣周邊地區的和平與穩定，敦促中國以和平方式解決分歧，不得威脅、使用武力或脅迫。