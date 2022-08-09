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律師分析：FBI搜索海湖莊園 可能阻斷川普再戰2024

記者顏伶如／即時報導
律師表示，基於美國法典規定，川普有可能失去擔任任何美國公職的資格。(美聯社)
律師表示，基於美國法典規定，川普有可能失去擔任任何美國公職的資格。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)幹員8日晚間赴前總統川普佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)「海湖莊園」(Mar-A-Lago)住處執行搜查令(search warrant)，曾任2016年喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)競選團隊法律顧問的伊萊亞斯(Marc Elias)分析，這次大動作搜索的結果，可能導致川普失去2024年再次參選總統的資格。

根據媒體報導，聯邦調查局幹員前往「海湖莊園」搜查，主要目標是取得川普2021年卸任之後，擅自從白宮帶走的機密文件。一名政府資深官員透露，搜查令的執行與國家檔案館(National Archives)有關。

民主黨全國委員會法律顧問伊萊亞斯表示，根據美國法典(U.S. Code)第18章2071節規定，川普可能因為這次遭到搜查，失去再次參選公職的資格。到目前為止，川普對於是否再次角逐2024年總統大選，並沒有正式宣布。

「海湖莊園」遭到搜索的消息8日晚間傳出，引起媒體熱議，但伊萊亞斯在推特發文寫道，為何這次搜查行動可能成為美國政壇的重磅炸彈，媒體報導都沒點出「很重大的真正理由」。他指出，美國法典第18章2071節寫道，任何人持有政府機密文件、活動紀錄、名冊、檔案、文稿等，蓄意且以非法手段隱瞞、移除、更改、消滅、偽造或銷毀，將面臨罰款或三年以下刑責，並將因此遭到撤職，失去再度擔任任何美國公職的資格。

1978年「總統文件法」( Presidential Records Act)規定，某些總統級檔案必須存檔。國家檔案館表示，川普卸任後帶到「海湖莊園」的文件當中，包括有關國家安全的機密檔案。

紐約時報白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)預計今年10月出版的新書「信心十足的男人：川普崛起及美國分裂」(Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America)當中爆料，川普任內經常把橢圓形辦公室文件隨手撕毀，扔進廁所馬桶。

川普 白宮 紐約時報

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