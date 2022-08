律師分析：FBI搜索海湖莊園 可能阻斷川普再戰2024

律師表示,基於美國法典規定,川普有可能失去擔任任何美國公職的資格。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)幹員8日晚間赴前總統川普 佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)「海湖莊園」(Mar-A-Lago)住處執行搜查令(search warrant),曾任2016年喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)競選團隊法律顧問的伊萊亞斯(Marc Elias)分析,這次大動作搜索的結果,可能導致川普失去2024年再次參選總統的資格。

根據媒體報導,聯邦調查局幹員前往「海湖莊園」搜查,主要目標是取得川普2021年卸任之後,擅自從白宮 帶走的機密文件。一名政府資深官員透露,搜查令的執行與國家檔案館(National Archives)有關。

民主黨全國委員會法律顧問伊萊亞斯表示,根據美國法典(U.S. Code)第18章2071節規定,川普可能因為這次遭到搜查,失去再次參選公職的資格。到目前為止,川普對於是否再次角逐2024年總統大選,並沒有正式宣布。

「海湖莊園」遭到搜索的消息8日晚間傳出,引起媒體熱議,但伊萊亞斯在推特發文寫道,為何這次搜查行動可能成為美國政壇的重磅炸彈,媒體報導都沒點出「很重大的真正理由」。他指出,美國法典第18章2071節寫道,任何人持有政府機密文件、活動紀錄、名冊、檔案、文稿等,蓄意且以非法手段隱瞞、移除、更改、消滅、偽造或銷毀,將面臨罰款或三年以下刑責,並將因此遭到撤職,失去再度擔任任何美國公職的資格。

The media is missing the really, really big reason why the raid today is a potential blockbuster in American politics.👇 pic.twitter.com/3BdI9NA9Az — Marc E. Elias (@marceelias) August 9, 2022

1978年「總統文件法」( Presidential Records Act)規定,某些總統級檔案必須存檔。國家檔案館表示,川普卸任後帶到「海湖莊園」的文件當中,包括有關國家安全的機密檔案。

紐約時報 白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)預計今年10月出版的新書「信心十足的男人:川普崛起及美國分裂」(Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America)當中爆料,川普任內經常把橢圓形辦公室文件隨手撕毀,扔進廁所馬桶。