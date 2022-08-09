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彭博：北京計畫用裴洛西訪台機會 打造台海「新常態」

編譯洪啟原／綜合報導
彭博資訊報導，解放軍軍艦日前頻繁穿越美國畫定的台灣海峽中線，且解放軍發射的飛彈可能已穿越台北上空，這些舉措已使數十年來維持台海和平、定義模糊的緩衝區縮小。（路透）
彭博資訊報導，解放軍軍艦日前頻繁穿越美國畫定的台灣海峽中線，且解放軍發射的飛彈可能已穿越台北上空，這些舉措已使數十年來維持台海和平、定義模糊的緩衝區縮小。（路透）

從南海到喜馬拉雅山山脈在內的地域，北京當局樂於善用國際競爭對手的失策，加強控制中國聲稱具有爭議的領土。彭博資訊指出，現在這個劇本正在台海地區上演。

在美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上周旋風訪台後，中國解放軍連日實施一系列演習，試圖在台灣建立新的現狀

彭博資訊指出，中解放軍艦日前頻繁跨越台灣海峽中線，且解放軍發射的飛彈可能已穿越台北上空，這些舉措已使數十年來維持台海和平、定義模糊的緩衝區縮小。

解放軍演習8日告一段落，但中國國家主席習近平已為歷來最靠近台灣本島的演練制定一套範本。台灣國防部8日報告，在台灣本島附近又發現中國軍艦和戰機，且從3日到7日為止已有120多架共機飛越海峽中線。

麻省理工學院（MIT）教授暨安全研究計畫主持人福雷維爾（M. Taylor Fravel）說： 「中國本周以來作為所出現不同元素，未來可能變本加厲。這是中國在台灣周圍的軍事部署的新常態或新現狀。」

美方已因中方的這個戰略而承受更大的壓力，必須有所回應，促使中方在不進一步升高緊張局勢的情況下偃旗息鼓，一如美國前總統柯林頓在台海飛彈危機期間的作為，當時美國派出兩艘航母戰鬥群巡弋台灣海峽。

北京當局要傳達的訊息是，華府須停止升高與台灣的關係，並恢復過去25年來眾院議長不訪台的外交共識，否則中國可能開始限縮台灣在世界各地的操作空間，一如限制台灣參與全球組織的能力。

近年來，中國一再利用競爭對手不願冒險一戰的態勢，來更明確地控制有爭議的領土。2012年，北京實際占領黃岩島後，華府拒絕干預，解放軍迄今仍留在這座島礁，並開始在南海填海造陸，建設龐大的軍事設施網路。在2020年的中印邊境衝突中，中國在爭議領土取得控制權。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）主任林碧瑩（Bonny Lin）和其他分析師5日說，相較於1990年代中期類似的武力展示，中國上周的演習規模更大，且距離台灣更近。報告表示，對於距離中國最東邊的演習區，解放軍可以「對台灣東部海岸和軍事基地發動攻擊，並阻止美國和其他國家從東部兵援台灣」，並表示北部和西南部的演習區可能成為未來封鎖關鍵港口的起點。

台灣國策研究院執行長郭育仁表示，中國試圖透過派遣軍艦進入台灣海峽並越過中線，藉此否認台灣海峽是國際航道，這是再一次的企圖改變現狀，並將產生國際社會難以容忍的嚴重影響。

中國官方針對演習的聲明表示，北京希望透過展現遏制對手行動的能力，將演習描繪成一場戰略勝利。東部戰區新聞發言人施毅大校在聲明中說，飛彈試射檢驗了精確打擊和區域拒止（area-denial）能力。

中國國防大學教授孟祥青接受中視專訪時說，中國對台獨勢力具有重大震懾作用，徹底打破所謂的海峽中線，為未來的統一戰略格局創造條件。

台灣國防部表示，這場演習讓軍方有機會進行實戰訓練，並表示自裴洛西訪台以來，中國軍艦或軍機從未進入台灣的領空或領海，儘管中國的部分演習區與這些區域重疊。

彭博資訊也說，現在不清楚拜登政府將如何因應這個情況。 美國國家安全委員會（NSC）發言人John Kirby上周表示，美國將安排「雷根號」航母戰鬥群留在附近地區以監看情勢，美國將在最近幾周透過標準的海空路線，穿越台灣海峽。

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