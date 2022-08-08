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新書爆：川普怨將領不效忠 盼幕僚像「二戰德國將軍」

記者張聲肇／綜合報導
新書表示，參謀首長聯席會議主席密利將軍(右)在川普總統任內曾提出辭呈，在辭職信裡，毫不客氣指責川普把軍隊政治化。(Getty Images)
新書表示，參謀首長聯席會議主席密利將軍(右)在川普總統任內曾提出辭呈，在辭職信裡，毫不客氣指責川普把軍隊政治化。(Getty Images)

一本即將出版的新書爆料指出，前總統川普曾向當時的白宮幕僚長凱利(John Kelly)抱怨，軍方將領對他不夠忠心，為甚麼不能像希特勒時代的德國將領；凱利提醒他，德國的將領曾試圖暗殺希特勒，還差點成功。

紐約時報白宮首席特派員貝克(Peter Baker)和紐約客雜誌編輯蘇珊‧格拉瑟(Susan Glasser)合著的「分裂國家的主政者--川普的白宮歲月」(The Divider: Trump in the White House，暫譯)即將出版。

紐約時報報導，「紐約客」8日在網路版刊登新書摘要的內容，說2021年元月6日國會暴動前，川普對美國的將領大表不爽，粗口問四星上將出身的凱利，「你們為甚麼不能像德國的將領？」他印象中的納粹將領，對希特勒都是畢恭畢敬的；熟讀歷史的凱利告訴他，德國的將軍三度想要暗殺希特勒，有一次還幾乎得手，川普聽了很不以為然。

「才不是呢，他們完全效忠領袖，」川普反駁凱利版的歷史。凱利明白川普心目中的理想將領，就是他認為的第三帝國將領，於是告訴他，美國沒有這種將領，「可是總統還是決心要測試一下自己的說法。」

全書著墨最多的就是川普任命的參謀首長聯席會議主席密利將軍。川普要請他當參謀總長時，他答應川普，「你叫我做什麼，我就做什麼。」可是，密利很快就槓上川普。

兩人的不合在2020年6月1日達到極點；當時，「黑人的命也是命」運動的示威群眾聚集在離白宮不遠的拉法葉廣場，川普下令軍方清場，但密利等軍方領導人都不從命，川普轉頭面對密利說：「你就不能對他們開槍啊？朝他們腿部開槍也不行嗎？」

國民兵出面清場後，密利短暫陪著川普和白宮高官巡視了一下空蕩蕩的拉法葉廣場，到對面教堂前，被記者拍到和川普站在一起的鏡頭。密利後悔陪川普走了這段路，說一輩子懊惱這錯誤判斷。

一周後，密利提出辭呈，在辭職信裡，毫不客氣指責總統把軍隊政治化，「摧毀國際秩序」，不尊重多元價值，擁抱「三軍官兵誓言對抗」的暴政、獨裁和極端主義。

這封信，之前從未完全公開。密利直言，「我相信，您(川普)對我們的國家造成極大且難以彌補的傷害。」也直陳川普毫不尊重曾經跟法西斯主義和納粹分子鬥爭的美國人。

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