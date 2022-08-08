降通膨法案 可節能 有補助 最高省下1840元

圖為未來可依法鼓激勵家庭轉換其使用的能源，不再倚賴燃煤火力發電，同時即刻提供補助。(美聯社)

「降通膨法案」(Inflation Reduction Act)將鼓勵私人企業生產更多再生能源，以及激勵家庭轉換其使用的能源，同時即刻提供補助，為消費者緩解能源價格高漲的壓力，對一般人影響頗大。

該法案7日在參院過關後，預計眾院最快下周也能批准，並交由拜登總統簽署成法。

該法案可透過新稅法增加數千億元稅收；在聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)的堅持下，這項新法案保留前總統川普立法中的為企業和個人減稅的多數內容，但該法案仍大幅徵稅，可望為國稅局(IRS)帶來史上最大幅預算進帳。

接著該法案從兩大方面著手：大增激勵措施鼓勵私企生產更多可再生能源，另外也獎勵家庭轉換能源使用與消耗。民主黨人認為，第二類獎勵也能即刻緩解消費者因高價能源背負的壓力。

延長健保 補助

去年民主黨人透過大幅修改負擔健保法(ACA)，利用新冠疫情補助法提高低收入戶的補助款，並首次將中收入者納入補助對象，但這項減稅措施將在今年年底到期，屆時1300萬人的保費恐面臨上漲。

新法額外將減稅補助延長三年至2025年，透過公開市場註冊私人健保的1450萬人中，近1300萬人可在2022年繼續收到補助；視收入多寡，部分民眾可能也符合部分計畫的費用分擔(cost-sharing)補助資格，例如自付額(deductibles)及共付額(copays)。

依「降通膨法案」，聯邦可針先對10種藥品價格展開協商，以遏止藥價成本高漲，造福低收入病患。(美聯社)

調降處方籤藥價

聯邦政府將針對10種藥品價格展開協商，2029年前將逐步擴大至20種藥品，以遏止藥價成本高漲。該法限制聯邦醫療保險(Medicare)老年人藥物一年成本不得超過2000元，以及胰島素療程每月花費35元限制的條款。

乾淨能源補助

在銷貨點購入新車時，選擇電動車 者可減稅7500元，這也適用於特斯拉和通用汽車的電動車；若民眾購買二手電動車，可獲得4000元減稅。年收入低於30萬元的配偶或年收入低於15萬元者也符合此資格，估計會有數千萬人符合這些減稅優惠資格。

依「降通膨法案」，聯邦為購買電動車的人提供抵稅獎勵優惠。圖為在麻州的路邊的電動車街頭充電站。(美聯社)

家庭安裝節能熱泵(heat pump)或熱水器，最高可享1萬4000元退稅 ；安裝居家太陽能板者，2032年前可享30%退稅，之後到2034年則享26%退稅。另外，住家安裝電磁爐可享840元補助，升級居家配電板、線路和絕緣材料，則最高可享9100元的補助。

根據氣候分析組織Rewiring America估計，消費者依該法案提出補助申請，平均每年可省下高達1840元的能源帳單。