「川普愛撕碎文件丟馬桶」紐時記者新書爆料 照片曝光

CNN報導,紐時記者哈伯曼(Maggie Haberman)在即將出版的新書「自信的人」(The Confidence Man)中曝光的最新圖片顯示「美國前總統川普 (Donald Trump)曾兩次將文件沖入馬桶導致堵塞」。

這些圖片早前由網路媒體Axios發布,CNN此前也曾報導川普如何無視總統記錄保存法,並經常在閱讀文件、草稿和備忘錄後撕毀它們,更誇張的是,川普定期用白宮 住所內的馬桶裡沖走撕毀的文件,直到維修人員處理堵塞馬桶時才發現。

川普否認這些指控,並在8日給Axios的一份聲明中聲稱「這些報導是捏造的」,不過公布的圖像中,雖然尚不清楚這些文件的內容,但它們似乎是川普用黑色馬克筆手寫的資料。哈伯曼透露其中一張來自白宮廁所,另一張被白宮消息來源聲稱是某次海外旅行所拍下。

一位前高級官員也透露過去川普執政時,辦公室秘書的副手時常在他離開房間後從垃圾桶或川普的桌子上將資料收起來,另一位前白宮官員則回憶說「雖然文件保存是幕僚長的主要職責,但川普的其他高級職員缺乏維護白宮文件紀錄的義務意識」。

NEW IN AXIOS: Trump denied flushing documents as president, as I learned during reporting last year for CONFIDENCE MAN. A Trump White House source recently provided PHOTOS of paper with Trump’s handwriting in two different toilets via @mikeallen https://t.co/wv6rrupO1n