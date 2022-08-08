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專家：中方拒接美軍高層電話外 工作層面溝通也取消

記者陳言喬／即時報導
美軍參謀長聯席會議主席密利。（新華社資料照）
美軍參謀長聯席會議主席密利。（新華社資料照）

美媒報導美軍高層近日曾多次給中國軍隊領導打電話，但被中方拒絕。中國軍事專家稱，此次破壞溝通管道的責任在美方，以後是否要重建，或兩軍如何交流，視美方糾正錯誤的實際行動而定。

中國為反制美國眾議院議長裴洛西（此前譯波洛西）訪台，宣布八項反制措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。

中國國防部發言人吳謙8日上午就中方拒絕接聽美軍高層電話一事回應稱，中方有關反制措施是對美台挑釁的必要警示。吳謙強調：「底線不容突破，溝通需要誠意。美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找托詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，我們堅決反對」。

美國政治新聞網站（Politico）5日報導，在台海局勢升溫之際，中國軍方高層官員本周沒有回應美國防長奧斯丁和參謀長聯席會議主席密利等官員的多次來電。

環球時報引述一軍事專家8日表示，中國國防部發言人的答記者問側面印證此事（不接電話），表明因為裴洛西訪台，中美軍方高層通話的氛圍不復存在。

報導稱，事實上，當前中美兩軍連工作層面的溝通都已經取消，高層通話更無從談起。

中國一位匿名軍事專家指出，中方的態度是明確的：即你不能一邊滋事挑事，一邊希望和中方加強溝通，構築所謂的護欄，達不成目的就把責任推給中方。毫無疑問，此次破壞溝通管道的責任在美方，以後是否要重建，或兩軍如何交流，視美方糾正錯誤的實際行動而定。

中國中央軍委委員、國務委員兼國防部長魏鳳和。（中新社）
中國中央軍委委員、國務委員兼國防部長魏鳳和。（中新社）

國防部 裴洛西 密利

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