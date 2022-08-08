最新民調：解決經濟、犯罪、通膨 較看好共和黨

通膨居高不下，嚴重影響民生，成為選民最關心的問題。(本報檔案照)

距離期中選舉剩下倒數三個月，美國廣播公司新聞部(ABC News)與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)公布最新民調報告指出，攸關全國的11項重大議題當中，受訪選民對於其中7項看好共和黨 較有能力解決問題，例如經濟、犯罪、通貨膨脹、移民等。這項報告同時顯示，與今年6月的相同調查相比，拜登 總統在幾項主要領域的施政滿意度，成績幾乎沒有改變。

這項聯合民調報告結果指出，共計11項攸關全國的重大議題當中，其中有7項受訪選民認為共和黨解決問題的能力超過民主黨 。以經濟問題為例，34%受訪選民認共和黨較有辦法解決問題，看好民主黨較能解決問題的受訪選民則有25%。犯罪問題方面，32%受訪者認為共和黨較有能力解決問題，21%受訪選民認為民主黨較有能力處理；33%受訪者認為共和黨較有辦法解決通膨問題，23%受訪者則看好民主黨較有能力解決問題。

受訪選民看好共和黨較有辦法解決的領域還包括移民(共和黨看好度37%，民主黨看好度28%)、俄烏戰爭(共和黨看好度26%，民主黨看好度25%)、高油價(共和黨看好度33%，民主黨看好度24%)、稅務問題(共和黨看好度31%，民主黨看好度25%)。

選民認為民主黨較有能力處理的問題領域，則有槍枝暴力(民主黨看好度34%，共和黨看好度29%)、墮胎權(民主黨看好度38%，共和黨看好度26%)、氣候變遷(民主黨看好度37%，共和黨看好度19%)、新冠疫情(民主黨看好度36%，共和黨看好度20%)。

值得注意的是，約有三分之一受訪者說，對於兩黨是否有能力解決問題都缺乏信任。

這項調查是在8月5日、6日之間進行，針對抽樣選出全美18歲以上665位成年人完成訪查。

期中選舉將於11月舉行，約有35%受訪民眾說，對於將在期中選舉投票感到非常熱情，另外59%受訪者則表示並沒有熱情的感受。

統計結果顯示，在11項重大議題當中，其中10項拜登施政滿意度，成績與今年6月間的相同調查，幾乎維持不變。拜登在經濟復甦方面的施政滿意度為37%，處理通膨問題則獲29%民眾肯定。

調查結果指出，拜登施政滿意度唯一出現明顯變化的議題領域是油價。最新統計顯示，拜登處理高油價問題獲得34%民眾肯定，但在今年6月的相同調查裡，只有27%民眾予以肯定。根據統計，目前全美平均每加侖汽油價格，約較今年6月間下降近1元。