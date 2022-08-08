華春瑩用山東餃子嗆台 她舉例反酸：中國是肯州一部分

中國外交部發言人華春瑩。（路透）

台海局勢緊張，網路上口水戰也不斷。中國外交部發言人華春瑩 7日晚間就在推特上發文表示，台灣有38家山東餃子 館、67家山西麵館，並聲稱「味覺不會騙人」、「台灣一直是中國的一部份」，沒多久後，前美國國務院發言人摩根‧歐塔加斯(Morgan Ortagus)也發文表示「中國有超過8500家肯德基 」、「中國一直都是肯塔基州的一部分」，讓網友笑翻。

解放軍因不滿眾院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台，4日起對台灣不斷進行文攻武嚇，台海局勢的緊張也擴散到網路上。中國官媒環球時報7日時貼文表示呼籲網友共建「台灣省」地圖，在搜尋過程中，許多中國網友也意外發現台灣的路名和店家與中國地名有關。華春瑩在Twitter發文表示「台北有38家山東餃子館、67家山西麵館」、「味覺不會騙人」、「台灣一直是中國的一部分，失散多年的孩子終將回家」。

華春瑩文章PO出過後，摩根‧歐塔加斯也發文表示「中國有超過8500家肯德基」、「味覺不會騙人」、「中國一直都是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家」，特地發文大酸華春瑩，使許多台灣網友笑翻表示「中國有超過4200家肯德基僅次於美國的4600家，難怪中國人都嚮往移民美國」、「笑爛，新的照樣造句句型，大家推起來」、「太好了，大家都學會了～～ 世界一定會充滿歡樂！world peace」。

也有許多網友針對華春瑩的文章表示「我們天龍國蘿莉控區（中正區）這裡還有很多日式酒店、韓式料理&泰式料理，先不論麥當勞，光是美式餐廳也一堆～然後峇里島風格的民宿及景觀餐廳比什麼四川菜、江浙菜還多啦！」、「台北的日本拉麵店絕對比山東餃子館多耶，怎麼辦？」、「台北市有67家麥當勞，26家肯德基，19家漢堡王，160家星巴克，美國爸爸什麼時候要讓我們回家？」。