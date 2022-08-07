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51:50 參院通過降通膨法案 「她」投關鍵一票

編譯葉亭均／綜合外電
參院通過「通膨削減法案」，圖為參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票後舉行記者會。（歐新社）
參院通過「通膨削減法案」，圖為參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票後舉行記者會。（歐新社）

國會參院在歷經馬拉松式挑燈夜戰的投票後，7日終於通過總統拜登的旗艦經濟法案，將對深具獲利能力的大型公司加稅，並支出數千億美元於降低碳排放的各種計畫，也象徵拜登和民主黨在關鍵的11月期中選舉登場前，在立法上取得重大勝利。

這項名為「通膨削減法案」的氣候、稅收與健康照護法案是以51票支持對50票反對驚險過關，也代表參院在兩黨掌握各半席次、投票結果正反各50票、難分軒輊的局面下，由兼任參院議長的副總統賀錦麗投下關鍵一票，而決定了最後結果。

法案接下來將送交本周五復會、由民主黨占多數的眾議院表決，通過後再送交拜登簽署。

民主黨人表示這項法案是美國史上為對抗氣候變遷所做的最大投資，目標在2030年前讓溫室氣體排放量比2005年水準降低約40%。

整體通膨削減法案的規模由原先的6兆美元大砍至約4370億美元，將用來對抗氣候變遷並擴大醫療照護涵蓋範圍，至於支應支出的經費來源，則是從節省處方箋用藥支出、並向企業增加課稅而來。

3700億元 衝刺乾淨能源

這套法案包含美國一些最重要的氣候立法，規劃3690億美元投入氣候和乾淨能源計畫，另外允許政府的聯邦醫療保險（Medicare）透過協商方式降低處方箋用藥價格、向國稅局投入約800億美元，並且擴大對平價醫療法案（Affordable Care Act）醫療保險的補貼。此外，除了對大公司實施最低15%的公司稅稅率，也對實施庫藏股的公司加徵1%課稅，並提撥約3000億美元以便未來降低赤字。

在氣候方面，這項法案的租稅優惠目標讓數以億計的資金流入風電、太陽能和電池開發，推動將乾淨能源納入電網。消費者安裝特定窗戶、熱泵和其他節能產品可獲得補貼，購買電動車也獲得7500美元租稅優惠，這對特斯拉等電動車製造商來說是一大利多。不過，電動車必須是在北美製造，而且車廠必須盡快停止仰賴中國的電池供應鏈。

根據研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的數據，這些投資可幫助美國在2030年，讓溫室氣體排放量比2005年減少31%至44%，較目前政策能減少24%至35%提升。另外在民主黨議員曼欽的堅持下，這套法案也為石油、天然氣和煤炭等傳統能源以及核能提供支持。民主黨人承諾在今年稍晚採取立法，簡化能源計畫的許可程序。

另外，法案中關於最低企業稅率的部分，在當年度影響不到150家公司，但Google母公司字母和Facebook母公司Meta等科技公司可能受該稅制影響。

民主黨 聯邦醫療保險 拜登

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