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王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

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王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部長王毅在出訪期間持續抨擊美國。 澎湃新聞
中國外交部長王毅在出訪期間持續抨擊美國。 澎湃新聞

繼柬埔寨後，中國外交部長王毅繼續出訪孟加拉，據中國外交部網站，王毅於出訪期間，指出美方在眾院議長裴洛西（前譯波洛西）「竄訪中國台灣地區」上犯了三方面錯誤，包括粗暴干涉中國內政、支持台獨、破壞台海和平等。他還說，「台灣不是美國的一部分，而是中國的領土」。

據中國外交部網站訊息，王毅指出，美方犯出的三方面錯誤，分別為「粗暴干涉中國內政」、「縱容支持台獨勢力」、和「蓄意破壞台海和平」。

王毅說，美方不顧中方反覆勸告警示，安排政府第三號人物到「中國台灣地區」進行所謂訪問。他說，須知，「台灣不是美國的一部分，而是中國的領土」，美方自己也做出過公開承諾。美方的行徑，是在嚴重侵犯中國主權。

對於台獨和台海和平，王毅接著說，「台灣地區執政的民進黨把謀求獨立寫入黨綱，近年來千方百計搞漸進式台獨」，製造「兩個中國」和「一中一台」。他認為，裴洛西公開為其撐腰打氣，與分裂勢力為伍，與中國人民為敵。

王毅指控，美國慣於先製造一個問題，再利用這個問題實現自身戰略圖謀。有跡象表明，美國在策劃裴洛西「竄訪」問題上又想故伎重演，正在藉機加大地區軍事部署，這值得各方高度警惕和堅決抵制。

王毅認為，中方的舉動「正當、合理、依法、必要、公開、適度」，旨在維護主權和領土完整，遏阻美國以台制華，粉碎台灣倚美謀獨。他強調，不干涉內政原則是國與國交往的「黃金法則」。他還感謝國際上有國家，對中方立場的理解和支持。

王毅 裴洛西 眾院

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