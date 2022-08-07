美軍最強「導彈測量船」已進入沖繩海域監控解放軍

美國「霍華德．洛倫岑」號導彈測量船已進入沖繩海域。（取材自微信／@兵工科技）

據@南海戰略態勢感知消息，美國「霍華德．洛倫岑」號導彈測量船（Howard O. Lorenzen，T-AGM-25）8月3日從日本 橫須賀港出發，於8月7日到達沖繩附近海域，推測已進入偵察陣位。

據公開資料顯示，「霍華德．洛倫岑」排水量近萬噸，被稱為「美軍最強測量船」。船體後方白色的「眼鏡蛇王」雷達系統，專門用於探測彈道導彈測試。由於解放軍 近日在台灣周遭軍演射出火箭砲與各型飛彈，美軍導彈測量船前進台灣周遭用意不言可喻。

中國「360個人圖書館 」介紹「洛倫岑」號為本世紀以來，美軍建造新一代導彈測量船，美軍宣稱：世界範圍內先進彈道導彈技術的發展使得該船成為美國及其盟國海軍的重要部分。

此船於2014年投入使用，滿載排水量達13696噸，全長163米、寬27米、巡航速度20節，續航力12000海里，自持力為70天，僅需88人即可操作該船。

美軍要求該艦能夠在浪高2米5～4米的情況下執行任務，並能在浪高7米5～14米的惡劣環境下生存。等於全天候條件下使用各種惡劣海況下的目標跟蹤和探測專案作業。

此船設有兩層甲板用於安裝任務雷達列陣，安裝的「裘蒂眼鏡蛇」II改進型雙波段-X波段和S波段艦載雷達系統，上下二級平台上，各安裝一9X13米的雷達天線，2部雷達天線的重量都達到近300噸，分別為298和270噸，具有多目標群多目標的資料捕獲能力，靈活性、精確度和資料處理能力更高更強。

但有關性能沒有公開，也沒有相關的資料，該艦自服役以來，一直相當低調。

導彈測量船執行導彈測量任務，必須有較高的定位精度，故裝備有完善的導航設備，除了一般海船裝備的光學導航設備、慣性導航設備、無線電導航設備外，還裝備有衛星導航設備、聲呐信標導航設備。幹舷天線區域能夠容納38套通信天線。遙測系統能及時記錄接收到的遙測資料，並轉發給地面指揮中心。