解放軍6日海空聯合突擊 稱軍艦抵近「祖國寶島」

解放軍軍官指稱軍艦抵近「祖國寶島」。央視截圖

中國解放軍 6日持續於台灣周邊海空域，進行實戰化聯合演訓。據央視新聞報導，解放軍東部戰區6日於台灣島北部、西南部、東部海空域，進行海空軍聯合偵查預警、聯合火力突擊等課目訓練。解放軍東部戰區海軍某護衛艦政委李寧還說，「在戰區聯合作戰體系的支撐和掩護下，我們航行在這片海域，離『祖國寶島』這麼近，一定不辱使命」。

據中國央視七點新聞聯播報導，6日解放軍東部戰區在台灣島北部、西南部、東部海空域進行實戰化聯合演訓，海軍出動艦艇、戰機、岸導（岸艦導彈）等任務兵力，重點進行了聯合對陸打擊、對海突擊等科目訓練。

解放軍6日在台灣周邊繼續進行海空軍協同演練。央視截圖

報導稱，在台灣島以東，某護衛艦「向台島高速抵近」，指揮員靈活指揮艦艇快速占據有利陣位，展開模擬對海打擊綜合攻防、聯合反潛等科目訓練。

解放軍東部戰區海軍某護衛艦政委李寧說，「在戰區聯合作戰體系的支撐和掩護下，我們航行在這片海域，離祖國寶島這麼近，深感責任重大，只要一聲令下，我們一定不辱使命。」

除了海軍以外，報導稱，浙東某機場 東部戰區海軍航空兵數架戰鬥機緊急起飛，在空中完成編隊集結並抵達目標空域，隨即與水面兵力展開協同攻勢。

此外，中國粵東沿海東部戰區海軍某岸導團官兵，也對海上目標展開持續火力追瞄和模擬突擊。

報導稱，在6日的行動中，解放軍東部戰區海軍任務兵力，與空軍任務兵力一起，進行了聯合偵察預警、聯合火力突擊等課目訓練，部隊協同作戰能力得到了檢驗提高。