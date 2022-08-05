台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

Politico報導，就在太平洋因美國眾院議長裴洛西訪台而爆發危機之際，知情人士指中國軍方高層官員並未回應美方對應人士的多次去電。（美聯社）

Politico報導，根據三名知情人士的說法，就在太平洋因美國眾院議長裴洛西訪台而爆發危機之際，中國軍方高層官員本周沒有回應美方對應人士的多次去電。

報導指出，北京對美國國防部 長奧斯丁 （Lloyd Austin）跟美國參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）上將玩突然失蹤之際，解放軍持續發射飛彈與派出軍艦及戰機，在台灣周邊進行史無前例的軍事演習。美方官員與專家表示，中方的沉默是短視又魯莽的舉動，在已經緊張的局勢加劇升級的風險。

中國外交部5日宣布取消或暫停中美兩國之間至少8項合作，其中包括了取消安排兩軍戰區領導通話、兩國國防部工作會晤和海上軍事安全磋商機制會議。不過，中方最新舉措並未明確適用於奧斯丁跟密利對應的中國國防部長魏鳳和上將及中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上將，美方也稱他們仍對雙方領導人之間的溝通持開放態度。

白宮國安會戰略溝通協調官科比（John Kirby）表示，雖然陸方公告「並未全面排除我軍高層成員對話的機會」，但增加了發生事故的風險。他指出，「對於幫助降低誤判與誤解的風險，這些通訊線路其實很重要。你在狹窄的區域有這麼多軍武裝備在行動，讓這些通訊線路暢通是好事，特別是現在」。

儘管專家表示，取消軍方對話具有重大意義，但也不是史無前例。曾在川普政府時期擔任美國國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福（Randy Schriver）就指出，從歷史上看，這絕對是劇本的一部分，「當我們跟中國出問題時，兩軍（Mil-mil）溝通向來是任人宰割」。

不過，科比譴責此舉在緊張局勢升級之際為「不負責任」，「我們認為，關閉任何層級與範圍的軍事溝通管道，且在危機時刻，是一種不負責任的行為」。