我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

記者陳政錄、記者程遠述／北京─台北連線報導
東部戰區空軍航空兵某旅4日同時出動多架戰機，飛赴台灣周邊海域執行任務，進一步檢驗部隊實戰能力。這是戰機編隊出動。（新華社）
東部戰區空軍航空兵某旅4日同時出動多架戰機，飛赴台灣周邊海域執行任務，進一步檢驗部隊實戰能力。這是戰機編隊出動。（新華社）

中國外交部宣布祭出八項對美反制措施。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅說，美中軍事風險將隨之上升，尤其中方認為在台灣周邊軍演是「中國國內的事」，若美方干涉，就會演變成國際衝突。台灣軍事專家蘇紫雲表示，中國此舉形同移除美中雙方「安全閥」，兩國區域軍事互動誤判風險將上升，增加東海、南海擦槍走火的可能。

蘇紫雲指出，中國取消安排美中兩軍戰區領導通話、取消美中國防部工作會晤、取消美中海上軍事安全磋商機制會議等項目，就是拔除美中兩國的「CBM信心建立措施」。兩國在東海、南海原本2014年建立準則，兩軍有一定的溝通機制、安全距離等默契，現在都面臨取消，很可能原本的伴飛、照雷射等動作，都會因誤判機率增加，演變成武裝衝突，「煞車器消失了」。

蘇紫雲也說，外交上來說，中國這是不成熟的舉動，外交是內政的延伸，他也研判，中國會如此做，一方面是中國內政金融、失業率等問題壓力，一方面是中國權力正在接班，新的政治人物要上位，讓更多人選擇表態趨向民族主義、效忠等鷹派做法，反映出此次反制結果。

王義桅指出，對中國而言，裴洛西訪台並非個人行為，而是與美國政府在「唱雙簧」，不只嚴重損害美中關係，違背一個中國原則和美中三個聯合公報，也挑戰了二戰後的國際秩序，尤其是聯合國大會第2758號決議，「這是非常嚴重的」；美中不只互信、互談的基礎都沒有了，所以中國宣布採取相關反制措施。

北京青年報旗下媒體「政知軍」引述軍事專家宋忠平指出，有三個「取消」的反制措施都是針對軍事方面，表示美中軍事互信全然不再，相當於推高美中兩軍發生摩擦的風險。

不過，中國人民大學國際關係教授時殷弘說，前三項雖涉及軍事層面，但是非定期召開或應約性質，取消不等於未來不會有，且後五項包括美中非法移民遣返、刑事司法協助、打擊跨國犯罪、禁毒合作和氣候變化商談等，都是用「暫停」表示，顯示若未來美方表現有所改善，中方也會採取相對穩定的措施因應。

台灣政治大學外交系副教授黃奎博表示，中國對美強硬表態，一方面可能讓其他國家不敢過於挺台、採取觀望，一方面因台灣和中國無溝通管道，凸顯台灣在三方關係中角色弱化，一旦衝突，只能坐等美中兩國處理。

黃奎博指出，美國雷根號軍艦若進台海，代表美中兩國衝突加劇，僵局恐持續更久，但台灣現在因為蔡政府政策一面倒親美，對中國早已沒能降低衝突風險的溝通管道，所以台灣現今在美中衝突中，只能兩手一攤；最壞的情況就是美國為了解決僵局，讓步部分台灣相關的利益，讓一面倒外交路線的風險最大化。

針對中國在台灣環島的軍演，美國雷根號打擊群持續留駐東亞海域，美方宣稱艦隊可能會穿...
針對中國在台灣環島的軍演，美國雷根號打擊群持續留駐東亞海域，美方宣稱艦隊可能會穿越台灣海峽，以示保衛台灣。（路透資料照片）

非法移民 北京 裴洛西

上一則

英專家列中國攻台2劇本 海上封鎖或發動大規模兩棲攻擊

延伸閱讀

評論／裴洛西訪台 美中多方試探 步步進逼也留迴旋空間

評論／裴洛西訪台 美中多方試探 步步進逼也留迴旋空間
華郵：白宮召見中駐美大使秦剛 譴責北京升級對台行動

華郵：白宮召見中駐美大使秦剛 譴責北京升級對台行動
「美國立場沒改變」布林肯要北京別製造危機

「美國立場沒改變」布林肯要北京別製造危機
趙薇被封殺神隱1年 突現身北京機場造型青春

趙薇被封殺神隱1年 突現身北京機場造型青春

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37

超人氣

更多 >
現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀