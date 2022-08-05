英專家列中國攻台2劇本 海上封鎖或發動大規模兩棲攻擊

英國軍事專家分析指出，中國未來如果要武力攻台，可能會選擇兩種劇本，不是海上封鎖就是兩棲登陸。圖為中國軍演。（路透）

美國眾院 議長裴洛西（前譯波洛西）日前訪台後，中國隨即在台灣周邊進行大規模軍演，引發全球關注。英國 軍事專家分析指出，中國未來如果要武力攻台，可能會選擇兩種劇本，不是海上封鎖就是兩棲登陸。

英國每日郵報報導，倫敦皇家聯合軍種研究所（RUSI）分析師格尼-埃文斯（Samuel Cranny-Evans）4日指出，中國解放軍 如果要武力攻台，第一個會選擇海上封鎖，因為對於一個仰賴港口生存的島國來說，這是一個巨大挑戰。根據2018年數據，台灣只有35％的食物自產，其他都是仰賴進口，只要海上封鎖就能讓台灣餓到就範。

第二種情況是大規模兩棲登陸，這可能是海上封鎖後的延伸行動，但若要用這方法，解放軍需要廣泛準備，而且難以隱密進行。保守估計，中國侵台將需要50萬到100萬人員，以及將這些人員送到台灣的運輸船隻，包括海軍和民用船隻。

屆時，台灣海峽上空空域將被封鎖，中國陸海空軍將開始大規模的空中和飛彈攻擊，並以飛彈瞄準台灣重要交通設施、政府機關大樓，同時解放軍無人機也會進行補給等任務。

此外，雙方會進行大規模網路攻擊，破壞政府網站、銀行甚至軍事指揮系統。雙方已經為此籌畫數十年，因此中國很可能知道台灣關鍵基礎設施位置，台灣則強化無法隱藏的設施。

但專家坦言，如果解放軍選擇大規模兩棲登陸作戰，屆時台灣將會選擇後撤到山區等到美國出手制止戰爭，屆時雙方會進入長期作戰，會是難以想像的血腥暴力，規模超越迄今為止任何一場兩棲攻擊。